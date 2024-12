Rodríguez Osuna ve una "irresponsabilidad" una candidatura "alternativa" a Gallardo ocho meses después de su elección

MÉRIDA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida y secretario general del PSOE en dicha ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, considera que supone "una irresponsabilidad" la presentación --en alusión a Esther Gutiérrez-- de una candidatura "alternativa" a la del actual líder del partido en la región, Miguel Ángel Gallardo, únicamente ocho meses después de que la elección de éste en un congreso regional.

Ello porque, según ha argumentado, el PSOE "no puede estar permanentemente cuestionando la legitimidad" de lo que se vota en un congreso, y porque además a su juicio el "ataque" y la "utilización judicial" que el PP, Vox y sus asociaciones de extrema derecha están lanzando con "denuncias falsas que no van a llegar a ningún lado" sobre dirigentes socialistas (en alusión a Miguel Ángel Gallardo) "no pueden ser un cobijo para candidaturas alternativas".

Así, y tras reconocer en todo caso Esther Gutiérrez "tiene todo su derecho" y "libertad como militante" a presentar candidatura para liderar el PSOE extremeño, ha afirmado que a él esto "no" le parece "bien" cuando se ha elegido a un secretario general (Gallardo) "hace ocho meses".

Sobre este respecto, ha incidido Rodríguez Osuna en que él no está "en contra" de las primarias sino de la celebración de unas en un periodo tan corto de tiempo desde las anteriores, ya que por ejemplo en unas elecciones "se elige un alcalde para cuatro años, para un periodo de tiempo, para una responsabilidad".

Además, ha defendido que la elección de un líder "no puede ser una reválida", toda vez que "las reválidas son para los malos estudiantes". "No se trata de una reválida, esto no puede ser una reválida, las reválidas son para los malos estudiantes, y las reválidas que van con otros intereses que no sean los generales del PSOE pues está dicho para lo que son, son 'para qué hay de lo mío'", ha remarcado.

"No estoy en contra de las primarias, estoy en contra de que se celebren unas primarias a ocho meses de haber elegido un secretario general, porque el PSOE no puede estar permanentemente porque se decide que sea congreso ordinario o extraordinario cuestionando la legitimidad de lo que hemos votado", ha espetado, al tiempo que ha incidido en que eso no ocurre en unas elecciones.

"Oye, ¿pasa eso en las elecciones? Se elige un alcalde, se elige para cuatro años, se elige para un periodo de tiempo, para una responsabilidad... Esto no se trata cada ocho meses... No se trata de una reválida, esto no puede ser una reválida, las reválidas son para los malos estudiantes, y las reválidas que van con otros intereses que no sean los generales del PSOE pues está dicho para lo que son, son 'para qué hay de lo mío'", ha remarcado.

"Y yo en mi vida, en mis más de 30 años (de militante del PSOE) jamás he dicho 'qué hay de lo mío'", ha insistido.

HABLA DESDE LA LIBERTAD

De este modo se ha pronunciado Rodríguez Osuna a preguntas de los medios este miércoles en una rueda de prensa en Mérida sobre las dos precandidaturas que aspiran a liderar el PSOE extremeño, y respecto a lo cual ha aclarado que él habla "desde la libertad de quien no quiere nada ni pide nada" y "desde la libertad del que habiendo estado en una lista que ganó un congreso no está en ningún órgano de dirección", y "desde la libertad del que no pide para él ni para nadie y que se siente representado por todos y todas los compañeros y compañeras que fueron elegidos hace ocho meses en un congreso"

"Todos me representan absolutamente, de todas las ciudades, de todas las poblaciones, todos me representan, todos son compañeros y compañeras que me merecen el máximo respeto y la máxima consideración por el trabajo que han hecho y que están haciendo desde hace ocho meses con unas elecciones generales por medio", ha añadido.

"Desde esa libertad del que no quiere nada ni ostenta nada ni pide nada para él, sí me parece una irresponsabilidad que se presente una candidatura alternativa cuando hemos elegido un secretario general hace ocho meses", ha subrayado Rodríguez Osuna, quien ha reconocido que --en alusión a Esther Gutiérrez-- "sí" ampara el reglamento para poder presentar una candidatura y "tiene libertad como militante para hacerlo", aunque a él "no" le parece "bien". "¿A mí me parece bien? No, y además como tengo libertad para decirlo porque no pido nada pues no tengo ningún problema", ha incidido.

En este sentido, "desde la libertad del que no quiere nada y que se siente con la responsabilidad de dar su opinión en un momento en el que está habiendo un ataque frontal de la derecha y la extrema derecha con denuncias falsas que no van a llegar a ningún lado, y que están abriendo judiciales porque la justicia cuando hay una denuncia tiene la obligación de denunciar porque es su obligación, y para que también el ofendido pueda defenderse", ha apuntado que tras más de 30 años de militante del PSOE "jamás, jamás" ha ido "a decir qué hay de lo mío o 'no me gusta que no me hayas metido a mí o a un amigo mío'", porque "eso es política vieja".

"Este ataque y esta utilización judicial del PP, Vox y sus asociaciones de extrema derecha no pueden ser un cobijo para candidaturas alternativas", ha recalcado.

"Tiene todo su derecho y yo también lo tengo a expresar mi opinión", ha remarcado.

MANIFIESTO

Por otra parte, Rodríguez Osuna ha destacado que él expresa su opinión "con nombres y apellidos" como militante de la Agrupación del PSOE de Mérida, y ha pedido a todos los que "en los medios escritos hablan de fuentes socialistas que pongan su nombre y apellido y que si no se vayan del PSOE", porque "este partido nunca ha censurado a nadie por decir lo que piensa ni por presentarse a unas primarias".

"Lo que me parece es una auténtica sinvergonzonería que alguien se dedique a decirle a los periodistas, porque los periodistas no se inventan nada... Sólo hay una diferencia, los que somos decentes y honrados decimos las cosas con nombre y apellido", ha expresado.

Asimismo, preguntado sobre un manifiesto firmado por algunos dirigentes socialistas, entre ellos él mismo, para que no se celebren primarias en el PSOE extremeño, ha remarcado que él manifiesta su "opinión".

"No estoy en contra de las primarias, estoy en contra de que se celebren unas primarias a ocho meses de haber elegido un secretario general, porque el PSOE no puede estar permanentemente porque se decide que sea congreso ordinario o extraordinario cuestionando la legitimidad de lo que hemos votado", ha espetado, al tiempo que ha incidido en que eso no ocurre en unas elecciones.

"Oye, ¿pasa eso en las elecciones? Se elige un alcalde, se elige para cuatro años, se elige para un periodo de tiempo, para una responsabilidad... Esto no se trata cada ocho meses... No se trata de una reválida, esto no puede ser una reválida, las reválidas son para los malos estudiantes, y las reválidas que van con otros intereses que no sean los generales del PSOE pues está dicho para lo que son, son 'para qué hay de lo mío'", ha remarcado.

"Y yo en mi vida, en mis más de 30 años (de militante del PSOE) jamás he dicho 'qué hay de lo mío'", ha insistido.