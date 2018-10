Rojo destaca que la Constitución es un "instrumento de convivencia" y aboga por centrarse en "las presencias"

Actualizado 06/12/2011 15:59:21 CET

BILBAO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Javier Rojo, ha abogado por centrarse en "las presencias y no en las ausencias" en la conmemoración de la aprobación de la Constitución española, "el instrumento de convivencia que tantos años nos costó conseguir".

En declaraciones a RNE recogida por Europa Press, se ha referido a la ausencia de los dirigentes nacionalistas de la conmemoración de la Constitución, insistiendo en que "lo que hay que tener en cuenta son las presencias, no las ausencias".

"El que no viene tendrá razones o pensará que hay cosas más importantes que hacer que ir al lugar donde te han invitado. Me quedo con los que entienden que es importante celebrar una cosa tan importante como es la Constitución, que es el instrumento de convivencia, que tantos años nos costó conseguir, no voy a tratar de devaluarlo porque alguien falte. Ellos se lo pierden", ha indicado.

En relación a la reforma constitucional demandada por los nacionalistas, han indicado que, "con reforma o sin reforma de la Constitución, los nacionalistas siempre plantean lo mismo". "Es su esencia, su estar, nada nuevo", ha señalado Rojo, que ha planteado que, en el actual momento, "hay cosas más importantes que tenemos que resolver, que estar pendientes del derecho a decidir".

En este sentido, ha asegurado que los ciudadanos vascos llevan decidiendo su futuro "desde las primeras elecciones democráticas". "La solución para nuestro país no es más nacionalismo, sino justamente lo contrario. Hace falta más sentido común, un país para todos, de todos y con todos y, sobre todo, que mire hacia delante y tenga como primer punto del orden del día resolver los problemas de la gente", ha defendido.

Por otro lado, ha indicado que, si bien el Senado "ha cumplido escrupulosamente y además de forma muy notable este periodo de más de 30 años, el futuro tiene que ver con la reforma valiente, decidida, ambiciosa y, sobre todo, para perfeccionar el modelo autonómico".