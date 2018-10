Rojo dice que PSOE debe ser dirigido por "la inteligencia y generosidad" y hacer un partido moderno "contando con todos"

Actualizado 06/12/2011 19:29:46 CET

BILBAO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Javier Rojo, ha afirmado que el PSOE debe ser dirigido por "la inteligencia, el sentido común y la generosidad" para construir un partido "moderno" contando "con todos". Para ello, ha pedido "mucha participación y debate" y ha resaltado que es "la hora de los militantes".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, se ha referido de esta manera al proceso de renovación del PSOE, en el que ha dicho tener sus "nombres y preferencias", pero ha precisado que "no es el momento". De este modo, ha insistido en que son "más importantes" los contenidos y el proyecto de futuro, que los "nombres".

De este modo, se ha mostrado convencido de que el partido "lo tiene que dirigir la inteligencia, el sentido común, la generosidad". Rojo ha abogado por "tener una visión de futuro de construir un partido moderno, implicado en las políticas socioaldemócratas, en todo lo que nos queda de hacer como consecuencia de la situación que estamos viviendo de angustia y, sobre todo, contando con todos, por todos y para todos".

A su entender, "esto no es de DNI" ni se debe "enzarzarse en edades, sexos o grupos". Por el contrario, ha precisado que hay que "poner todo lo mejor de nosotros para que los ciudadanos que nos dejaron de querer nos vuelvan a querer por entender que el PSOE es muy importante para España y que ha hecho muchísimas cosas".

El presidente del Senado ha defendido que "es la hora de los militantes", por lo que ha abogado por "un proceso abierto, con participación, donde los militantes sean los que decidan".

"Hay que abrir las puertas y hay que abrir las ventanas, hay que ponerse no de espaldas, sino de frente. Mucha participación y mucho debate", ha defendido Rojo, que ha señalado que es necesaria "mucha autocrítica" para saber "en qué nos hemos equivocado".

En relación a la situación en Euskadi, se ha mostrado convencido de que Patxi López podrá acabar la legislatura "sin lugar a duda". En este sentido, ha resaltado su "muy buena legislatura" porque "Euskadi está infinitamente mejor que cuando cogió el testigo" de Juan José Ibarretxe.

DISCUTIR SOBRE EL PASADO

Por otro lado, preguntado sobre las recientes declaraciones del presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, y la posibilidad de que existieran conversaciones entre ETA y el Gobierno, ha dicho no querer "hablar de pasado" y ha abogado por que "nos tenemos que quedar con el presente", teniendo en cuenta "toda una trayectoria de poner lo mejor de nosotros mismos para que ETA perdiese".

"No me voy a enzarzar en discutir del pasado, cuando el presente es lo que tenemos que desarrollar y celebrar. Hoy afortunadamente no está en las condiciones que estaba hace poquito tiempo. Y eso lo hemos ganado los demócratas y se lo debemos a las víctimas", ha señalado

Tras resaltar que "hoy estamos infinitamente mejor que como estábamos hace un año", ha reivindicado que "no se puede romper la unidad democrática para todo lo que nos queda para hacer, que todavía nos queda ganar la convivencia de todos, con todos y para todos, particularmente en Euskadi".