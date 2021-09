Roldán (PP) culpa al Govern de la "irresponsabilidad" de El Prat y pide ver soluciones intermedias

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha calificado este lunes de "gran irresponsabilidad" la posición del Govern ante la ampliación del Aeropuerto de Barcelona - El Prat, después de que el Gobierno paralizara la inversión de 1.700 millones de euros, y que no se hayan estudiado soluciones intermedias.

"Es otra oportunidad que volvemos a perder los catalanes. Vi la manifestación, y ha habido discrepancias en el tema de La Ricarda, pero ni siquiera se ha estudiado si hay soluciones intermedias. La Generalitat se pasa la vida llorando porque el Estado no hace inversiones, y cuando las hace, la Generalitat dice que no", ha lamentado en una entrevista en Ràdio Estel recogida por Europa Press.

Para Roldán, la posición de la Generalitat en esta cuestión responde a criterios de estrategia política, y considera que ya le va bien que no se haga esta inversión porque "hay un Govern que hace tiempo que está instalado en el cuanto peor, mejor".

Sobre el macrobotellón celebrado este fin de semana en el campus de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), la diputada del PP ha llamado al Govern a tomar medidas al respecto y a buscar soluciones para que pueda abrir el ocio nocturno porque lo sucedido "es un problema de orden público".

En su opinión, estas medidas no deben pasar por imponer un toque de queda que afecta a todos los ciudadanos, y sí por aumentar el control policial: "No es normal que se permita una manifestación como la de la Diada, con multitud de gente en la calle sin distancia y muchos sin mascarilla, y luego que no se deje abrir el ocio nocturno".