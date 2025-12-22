Rueda felicita a Guardiola por unos resultados en Extremadura que la "legitiman" para formar gobierno

1038150.1.260.149.20251222131902 Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participa en Santander en una jornada organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). - JUANMA SERRANO/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha felicitado a la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, por su victoria en las elecciones autonómicas de este domingo en las que ha conseguido 29 escaños que, en su opinión, la "legitiman" para formar gobierno.

En unas declaraciones a los medios de comunicación, el 'popular' ha apoyado a la ganadora de las elecciones extremeñas destacando que ha conseguido "más escaños de los que tenía hasta ahora" y que estos 29 asientos en la Asamblea de Extremadura suponen tener más que toda la izquierda junta, quienes suman 25 entre el PSOE y Unidas por Extremadura.

Al ser preguntado por las posibles negociaciones con el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, para que Guardiola pueda formar gobierno en solitario, Rueda ha evitado dar consejos pero ha definido los 18 escaños de los socialistas como un "batacazo espectacular peor del que se esperaban".

Respecto a los 11 escaños logrados por Vox, el presidente gallego ha puesto en valor este ascenso y ha afirmado que sus votos "son necesarios" para esta nueva legislatura, ya sean favorables a Guardiola o abstenciones.

Dicho esto, ha concluido asegurando que es la presidenta extremeña quien ahora es responsable de valorar los apoyos que "debe pedir", tanto a la formación liderada por Santiago Abascal como a los socialistas.

