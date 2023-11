Rueda urge a Sánchez a que convoque una conferencia de presidentes tras nombrar a sus ministros

O Titular Do Goberno Galego No Almorzo Informativo Do Fórum Europa De Nueva Economía Fórum

Dice que han estirado la Constitución "como si fuera un chicle" y que la España autonómica fue "agredida" durante la investidura

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha urgido al ya investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que convoque una Conferencia de Presidentes autonómicos una vez hayan sido nombrados los nuevos ministros: "Es lo primero que tendría que hacer".

"Tendrá que hablar con las comunidades autónomas, con las suyas y con las que no son suyas", ha expresado este viernes durante el desayuno informativo de Fórum Europa, donde ha estado acompañado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y donde ha insistido en que Sánchez tiene que explicarles "qué está pasando y sobre todo qué va a pasar".

Rueda ha insistido en la necesidad de que la Conferencia de Presidentes se reúna y que el líder del Ejecutivo les explique decisiones que afectan a "todos", entre ellas la condonación de 16.300 millones de euros a Cataluña incluido en el acuerdo entre PSOE y ERC. "También que escuche lo que pensamos y que intentemos que esa decisión sea lo menos dañina y a ser posible que nos beneficie a todos por igual, o por lo menos, que no nos perjudique más a unos que a otros", ha resaltado.

Aún así, Rueda ha señalado que otra cosa muy distinta será los tiempos y la urgencia que quiera darle el ya investido presidente del Gobierno. "Lo decían ayer mismo, empieza el cumplimiento estricto de los pactos a los que se ha comprometido, pero creo que esto es muy importante también, es una cuestión también de dar la cara", ha afeado añadiendo que "ellos sabrán lo que tienen que hacer".

NO VALEN LOS PREMIOS DE CONSOLACIÓN

A su juicio, no se puede pactar la convivencia de España con "los que no la quieren, los que la han roto y los que no dan ninguna garantía de que eso no vuelva a pasar", mientras que ha reprochado que "no valen premios de consolación" para las comunidades autónomas con las que no han pactado un acuerdo de investidura.

"No me vale que me digan en Galicia 'premios de consolación', que ni hemos pedido, ni nos vale, ni se han hablado con los Gobiernos que tienen que ejecutarlos", ha especificado, asegurando que todo esto es un "lavado de cara" para desviar la atención y que no se atienda a lo que se está haciendo realmente.

Rueda ha reprochado y se ha mostrado "seguro" de que "no nos lo han contado todo" y lo que nos cuenten "no nos va a gustar", porque a su juicio, Sánchez lo hace por "seguir en el poder" a costa de "barrer a los demás". "Los nacionalistas han conseguido todo lo que querían", ha lamentado.

"Hemos visto estos días cómo se estira la Constitución como si fuera un chicle para que quepa lo que tiene que caber", ha añadido, aprovechando para reprochar al Ejecutivo que no permitiera a la Galicia asumir la gestión del litoral cuando ha cedido algunas competencias a Cataluña tras sus negociaciones con ERC y Junts.

"Resulta que no cabe que Galicia gestione su litoral con todos los dictámenes jurídicos favorables", ha implorado después de que el Gobierno de Sánchez presentase ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia y suspendiese parcialmente su aplicación diciendo que equivalía a una declaración de independencia.

"Quizás nos hubiera ido mejor si de verdad hubiéramos declarado la independencia", ha bromeado Rueda, quejándose de lo que cree que es un trato a favor hacia Cataluña por parte del PSOE.

LA ESPAÑA AUTONÓMICA "FUE AGREDIDA"

Por otro lado, Rueda ha expresado su desconcierto ante lo que él considera "casi una declaración de guerra" a ciertas comunidades autónomas durante el discurso de investidura de Sánchez. "La España autonómica fue agredida en gran parte en el discurso de investidura de hace dos días, como si fuéramos los culpables de que las cosas no se puedan hacer", ha reprochado y ha matizado que "al contrario", las CC.AA son los responsables de prestar "casi todos los servicios".

"Somos los responsables de que muchísimas cosas funcionen y también tenemos que ser los responsables ahora de que todo esto que nos dimos entre todos, entre muchos partidos, no se lo lleve por delante una única ambición personal y las conveniencias y los egoísmos de los de siempre que han visto una oportunidad única para pisar el acelerador", ha expresado Rueda.

También ha aprovechado su intervención para remarcar que, ante los pactos del PSOE y con la ley de amnistía, lo prioritario es "no resignarse" y "seguir denunciando lo que está pasando". "Las protestas --tanto las que se han producido estas últimas semanas frente a las sedes del PSOE, como las convocadas desde la formación 'popular' y numerosas asociaciones civiles para mostrar el desacuerdo con la amnistía-- no van a ser un desagüe efímero y se acabó", ha advertido.