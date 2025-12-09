Rufián anima al PSOE a actuar contra los jueces que se creen políticos tras la "barbaridad" contra el fiscal general

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tachado este martes de "barbaridad" la sentencia en la que se sustenta la condena de inhabilitación al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y ha instado al PSOE a actuar contra "esa parte del Poder Judicial que se cree que hacen política".

Así lo ha dicho en los pasillos de la Cámara tras difundirse la sentencia por la que el Tribunal Supremo condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo del fiscal general por una revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Al menos se han molestado en escribir algo", ha deslizado Rufián, antes de subrayar que "todo el mundo con un mínimo de sentido critico", ya sea de izquierdas o de derechas, sabe que "es una auténtica barbaridad lo que han hecho con el fiscal".

Según Rufián, García Ortiz ha sido condenado por difundir una información que "tenía prácticamente todo el mundo días antes que él" y, como cualquier persona inocente debería "ir hasta el final para defender su inocencia".

VALE DE QUEJARSE O HACER VÍDEOS EN TIKTOK

Rufián ha incidido en que los independentistas ya fueron víctimas de ese sector judicial y que ahora le toca al PSOE y a su entorno, a los que ha instado a actuar. "Lo que no tienen que hacer es no hacer nada, quejarse o hacer vídeos de TikTok", ha dicho, emplazando a los socialistas a "cambiar la ley" para "cambiar a esa parte del Poder Judicial que se cree que hace política".

Además, ha vaticinado que la siguiente víctima de este sector judicial será la presidenta del Begoña Gómez y que si pueden imputarán también al presidente porque "van con todo". "La pregunta es qué hacemos nosotros", ha concluido.