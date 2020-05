Rufián asegura que el 'no' de ERC al estado de alarma "puede cambiar" la próxima semana: "Nos vamos a dejar la piel"

Pide al Gobierno que las consejerías "sean corresponsables y no meras transmisoras de datos"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha asegurado este jueves que la negativa de su formación a apoyar la prórroga del estado de alarma "puede cambiar de cara a la semana que viene" si el Gobierno accede a los cambios exigidos por los soberanistas.

"Ellos saben lo que queremos, y se han comprometido a estudiarlo. Es un cambio. Pero ERC sigue en el no. Si no hay ningún cambio así será", ha explicado Rufián en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que mantiene una comunicación diaria con la portavoz del PSOE, Adriana Lastra.

Así, Rufián ha pedido al Ejecutivo "corresponsabilidad" y que las consejerías de las comunidades autónomas puedan hacer algo más que ser "meras transmisoras de datos". "Quien conoce mejor el territorio son las consejerías. No es una cuestión de nacionalismos, sino de pura eficiencia", ha argumentado.

Además, el dirigente catalán ha señalado que el sentido del voto de su partido también pasa por "iniciativas económicas y sociales" relacionadas con el paro y la conciliación familiar. "Eran cosas muy sencillas que queríamos hace 15 días y esperamos que nos escuchen", ha afirmado.

En este sentido, el portavoz de ERC ha dejado claro que el 'no' de su formación en la última votación para la prórroga del estado de alarma no era un 'no' al propio régimen, "sino a su concepción por parte" del Gobierno de Pedro Sánchez. Con todo, ha dejado claro que su partido se va a "dejar la piel" para intentar lograr un acuerdo.

En esta línea, Rufián ha destacado que el "cambio" de actitud por parte del Ejecutivo, algo que atestiguan "formaciones políticas tan diferentes como Bildu, BNG, PNV, Compromís" y ERC. "Cuando decimos que el Gobierno se ha bunkerizado y que cuidado porque el espíritu de la investidura y la moción de censura se está rompiendo*algo lleva de razón", ha zanjado.