Rufián augura que la Ley Mordaza no se derogará esta legislatura y tacha de "maquillaje" el acuerdo de Sumar y PSOE

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, augura que en esta legislatura no se llevará a cabo una derogación de la conocida como Ley Mordaza y ha tildado el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar para modificar dicha norma de "maquillaje".

Así lo ha expresado este miércoles a su llegada al Congreso al ser preguntado por el pacto anunciado este miércoles por los partidos del Ejecutivo de coalición para reformar el artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudada para que la toma y difusíon de imágenes de policías en manifestaciones no constituya infracción.

A su juicio, ese acuerdo no es más un "maquillaje" y no permite hablar de "derogación" alguna. Aún así, ha señalado que desde su formación están acostumbrados a que "no les llamen" para negociar esta reforma.

Este martes, Rufián ya avanzó a través de su cuenta de X que su formación no apoyaría una reforma de la Ley Mordaza si esta no incluye acabar con las "devoluciones en caliente". Una postura que ya defendieron la legislatura pasada junto a Bildu.

Ambas formaciones independentistas no apoyaron la modificación de la Ley por no incluir, entre otras cosas, la prohibición del uso de pelotas de goma y de las conocidas como devoluciones en 'caliente'.