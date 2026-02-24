Rufián celebra la investigación a Mazón: "Es un homicida imprudente, qué menos que acabe en la cárcel"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cuando interrogaba a Carlos Mazón en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián , ha celebrado este martes que la juez de Catarroja haya propuesto investigar al expresidente valenciano Carlos Mazón por su gestión en la tragedia de la dana que asoló parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

A su juicio, Mazón es "un homicida imprudente con 230 muertos a sus espaldas", por lo que ve justificado que se abra una investigación judicial: "Qué menos que acabe en la cárcel", ha comentado en los pasillos del Congreso.

En concreto, la jueza de la dana ha decidido elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el 'expresident' de la Generalitat valenciana para pedir su investigación en la causa por una "inactividad negligente" en aquellas riadas. La decisión se plantea al TSJCV porque Mazón sigue siendo aforado al no haber renunciado a su escaño de diputado en las Cortes Valencianas.