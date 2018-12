Rufián defiende la reunión entre Sánchez y Torra porque los problemas se solucionan con "diálogo"

Publicado 19/12/2018 13:46:01 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de ERC Gabriel Rufián se ha mostrado este miércoles favorable a la reunión que mantendrán este jueves en Barcelona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Quim Torra, al considerar que el diálogo es importante y porque "es inequívoco e innegable que el independentismo siempre ha tendido la mano". "Nosotros llevamos en el ADN dialogar", ha indicado.

El parlamentario ha realizado estas afirmaciones a las puertas del Tribunal Supremo, donde ha participado en una concentración del colectivo Silenci contra la "injusticia" que consideran constituye la causa del 'procés' independentista que se sustancia en este órgano. Los concentrados registraron sendas cartas de denuncia tanto al presidente de la Sala que juzgará los hechos, Manuel Marchena, como al magistrado que la instruyó, Pablo Llarena.

"Por muy poco que te guste el independentismo o por muy poco que te guste una posición política determinada si no te sientas, si no hablas, si no intentas poner una urna a la gente de enfrente no se soluciona -ha añadido-. Siempre acabamos diciendo lo mismo, que con el 155 dos millones de independentistas no desaparecerán, porque con represión la gente no se volverá a su casa".

Por ello, Rufián considera positivo "que dos personas que representan tantas cosas como Torra y Sánchez se reúnan", ya que al final "lo anormal era lo que pasaba que había gente que se vanagloriaba de no hablar con nadie".