Rufián dice que se queda con Irene Montero antes que con Yolanda Díaz

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este martes que si tuviera que elegir entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se quedaría con la dirigente de Unidas Podemos, aunque ha aclarado que no tiene ningún problema personal con la titular de Trabajo.

"Evidentemente no tengo ningún tipo de problema personal con Yolanda, le tiene que ir bien, me parece una política extremadamente hábil", ha trasladado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca de su preferencia entre las dos ministras.

Eso sí, le ha pedido a la impulsora de 'Sumar' que no "negocie todo como negoció la reforma laboral". "Si lo negocia así, nos irá regular", ha avisado, a la par que no ha querido entrar en más detalle para no generar ruido.

LE PREOCUPAN MÁS LAS DIFERENCIAS EN EL SENO DE UP

Sobre la división en el seno del Gobierno, el portavoz de ERC ha asegurado que le preocupa más las discrepancias dentro de Unidas Podemos que las que pueda haber dentro del Ejecutivo, donde ha pedido normalizar estas diferencias en gobiernos de coalición.

Así, ha apostillado que la izquierda no puede permitirse dos cosas, la primera de ellas "robar" y la segunda "división", insistiendo que el ruido dentro de la formación 'morada' les "hace daño".

Sobre el papel de ERC, el diputado catalán ha asegurado que los votos de su formación funcionan como "un baremo de la salud de esta coalición", aunque reconoce que a veces no sean necesarios.