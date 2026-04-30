Rufián insta a Aldama a aportar pruebas de su acusaciones contra Sánchez: "Si no las tiene, es una declaración más"

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha emplazado este jueves al empresario Víctor de Aldama a aportar pruebas de sus acusaciones en el juicio del llamado 'caso Mascarillas', después de que apuntara al presidente del Gobierno como el cabecilla de esta supuesta trama corrupta.

"Entiendo que tiene pruebas, que las aporte", ha señalado Rufián en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por lo periodistas sobre las palabras del comisionista, apuntando que si no dispone de ellas, "es una declaración más".

En su comparecencia en el juicio de este miércoles, Aldama situó al presidente del Gobierno en el nivel superior --seguido por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García-- de lo que calificó como una "banda criminal" destinada supuestamente a adjudicar contratos de mascarillas desde ese Ministerio durante la pandemia para beneficiar a determinadas empresas.