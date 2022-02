Rufián recomienda a Casado dejar de "imitar" a Vox: "Para hacer de Vox ya está Vox y va como un tiro"

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha desaconsejado el PSOE abstenerse en Castilla y León para facilitar un gobierno del PP sin Vox, pues cree que eso sería "aceptar que ambos partidos son distintos, lo que a su juicio no es cierto. En ese sentido, ha recomendado al líder del PP, Pablo Casado, que "deje de hacer de Vox": "Vox ya hay uno y va como un tiro", ha resumido.

En rueda de prensa en el Congreso, Rufián ha dicho que permitir a Alfonso Fernández Mañueco que gobierne sin los de Santiago Abascal "sería aceptar el hecho de que hoy en día el PP es diferente a Vox", cuando, en su opinión, el partido de Pablo Casado está "imitando" a Vox y ha estado toda la campaña saliendo "detrás de cuatro vacas hablando de ETA".

"Lo terrible es que el PP, haciendo de Vox, palma elecciones o no las gana como quiere. Moraleja: no hagas de Vox, para Vox ya hay uno y va como un tiro --ha comentado--. Debe de tener un grupo de Tezanos a su alrededor que le aconseja hacer de Vox, pero eso no funciona".

CASADO, AL PASO DE AYUSO

A su juicio, a Pablo Casado "se le está poniendo cara de Cayetana" Álvarez de Toledo, por la portavoz parlamentaria del PP que fue destituida a los pocos meses, y es que Rufián cree que desde Madrid, Isabel Díaz Ayuso "le empieza a marcar los tiempos".

Pero también cree que estas elecciones de Castilla y León han sido un "fracaso" de la izquierda porque no han defendido sus esencias, sino que el PSOE ha hecho del PP negándose a hablar con independentistas por temor a perder votos, y Unidas Podemos ha ejercido de PSOE.

Por último, ha criticado la actuación del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en estos comicios, pues admite que sus encuestas, las únicas que daban al PSOE como ganador, "nadie se las podía creer".

De su lado, la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, ha coincidido con Rufián en que "la mejor de las opciones" para frenar a Vox no es que el PSOE facilite un gobierno del PP en solitario en Castilla sino apostar claramente por políticas de izquierdas, al contrario de lo que piensa su homólogo del PDeCAT, Ferrán Bel, que ve "razonable" la propuesta, ya descartada por el PSOE, de facilitar al PP el poder en esa comunidad para evitar la entrada de los de Santiago Abascal.