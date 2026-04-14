'Sabores de la Provincia de Sevilla' llega al Salón Gourmets de Madrid de productos gastronómicos de alta gama

'Sabores De La Provincia' Llega Al Salón Gourmets De Madrid. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', que promociona la Diputación a través de Prodetur, participa en una nueva edición del Salón Gourmets 2026, que se celebra del 13 al 16 de abril en Madrid, con el objetivo de promocionar la calidad y diversidad de los productos agroalimentarios de la provincia y apoyar la proyección comercial de sus empresas en uno de los principales encuentros profesionales del sector gastronómico.

La entidad provincial acude a esta cita con un espacio expositivo propio en el que están representadas 20 empresas sevillanas, donde se exponen productos que van desde Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) y aceitunas de mesa, hasta vinos, ibéricos, quesos, arroz, dulces tradicionales o cervezas artesanas, todos ellos elementos que forman parte de la identidad gastronómica de la provincia, detalla la Diputación en una nota de prensa.

Esta participación se enmarca en la estrategia de promoción de la marca provincial con la que la institución busca dar visibilidad a los productos que se elaboran o se obtienen en el territorio sevillano. A través de esta iniciativa, la Diputación impulsa la proyección de productores locales, bodegas, almazaras y negocios gastronómicos para que consumidores y profesionales identifiquen la autenticidad y calidad de los alimentos sevillanos.

Además de la promoción comercial, la presencia en esta feria permite mostrar el potencial de la gastronomía como motor turístico. En este sentido, Prodetur también promueve diferentes iniciativas que invitan a descubrir el territorio a través de sus productos, como guías turísticas especializadas que proponen rutas por almazaras, bodegas, huertas y explotaciones agrícolas, así como experiencias como catas o visitas a productores sevillanos.

Estas propuestas se complementan con eventos de promoción organizados en la provincia, como la Muestra de la Provincia de Sevilla, que cada año reúne en el Patio de la Diputación a empresas agroalimentarias y artesanas, o la feria temática 'Sabores de Navidad', dedicada a los productos tradicionales de estas fechas.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, valora la presencia de las empresas sevillanas en el Salón Gourmets como "una oportunidad para reforzar su visibilidad en mercados especializados, para mostrar la riqueza y diversidad de nuestros productos y para reafirmar, sin duda, su excelencia, al posicionarse como alta gama".

SHOWCOOKINGS Y DEGUSTACIONES CON SELLO SEVILLANO

Durante el Salón Gourmets, el espacio sevillano acoge también demostraciones gastronómicas y degustaciones elaboradas con productos de las empresas participantes, una forma de acercar a los profesionales del sector y visitantes la calidad y versatilidad de los alimentos de la provincia.

La agenda comenzó este lunes con una actividad centrada en uno de los productos más representativos de la dehesa sevillana: el jamón ibérico. La especialista Mónica Rosón ofreció una demostración de corte y maridaje de jamón, en la que explicó al público el proceso de cría del cerdo en la dehesa, las fases de elaboración del producto y las diferentes partes del jamón, acompañando la degustación con vinos de la provincia de Sevilla.

Esta actividad contó con la colaboración de la empresa sevillana Linaje del Campo, de El Pedroso. Las propuestas gastronómicas continuarán el jueves 16 de abril con un nuevo showcooking protagonizado por el chef Abraham Rodríguez, que elaborará en directo un arroz de carrillada al vino fino, una receta que combina tradición culinaria y productos locales.

La preparación se realizará con ingredientes de empresas participantes en el stand sevillano y con la colaboración de firmas como Arrozúa, Bodegas Góngora e Inés Rosales. Durante la demostración, los asistentes podrán degustar un aperitivo de aceitunas variedades Gordal y Manzanilla, junto con frutos secos de productores de la provincia, mientras se completa la elaboración del plato principal.

Como complemento, el chef preparará también una torta de Inés Rosales con miel y queso, una propuesta que fusiona uno de los dulces más emblemáticos del territorio con otros productos locales.