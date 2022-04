Sale adelante una propuesta de Podemos en apoyo al Sáhara con el 'sí' de Compromís y la abstención de PSPV en Valencia

VALENCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha de la Comunidad Valenciana ha aprobado este jueves una propuesta de UP en apoyo al Sáhara Occidental, aunque solo ha recabado el apoyo de uno de sus socios de gobierno en la Generalitat, Compromís, mientras tanto el PSPV como la oposición se han abstenido.

En el debate de este miércoles, los socialistas ya avanzaron que se abstendrían al no haber aceptado UP una enmienda de modificación. La proposición no de ley (PNL) insta a apoyar la resolución del conflicto "en el marco del proceso de descolonización sustentado en las resoluciones de la ONU, incluido el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mediante un referéndum" y emplaza al Gobierno a rechazar el plan de Marruecos de autonomía para el Sáhara Occidental y a respaldar el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

El PSPV propuso una enmienda de modificación mediante la que Les Corts expresarían su "solidaridad y apoyo al pueblo saharaiu y a sus instituciones democráticas como pueblo soberano" y se comprometerían a continuar y reforzar las actividades de cooperación y acción humanitaria. También instaba al Consell a dirigirse a las partes en conflicto para que trabajen en la búsqueda de una solución pacífica basada en el derecho a decidir del pueblo saharaui y enmarcada en las resoluciones de la ONU y el derecho internacional.

La propuesta socialista pedía además que Les Corts instaran a la Generalitat a emplazar al Gobierno a continuar apoyando el trabajo de la ONU en su tarea de encontrar una solución aceptable para el Sáhara en el marco de la Naciones Unidas y a "comunicar y a ser posible consensuar decisiones de especial transcendencia como los cambios de política exterior con el resto de fuerzas políticas".

La portavoz adjunta de UP Estefania Blanes justificó que la enmienda del PSPV era "inasumible". "De verdad quiero pensar que para usted esto es un trago, pero puede ser que me equivoque", dijo en el hemiciclo a la diputada socialista Aroa Mira.

Este debate contó con la presencia en la tribuna de invitados del delegado del Frente Polisario en la Comunitat Valenciana, Habibulah Mohamed Kori. Blanes, durante su intervención, rebatió la propuesta socialista y aseveró que "el pueblo saharaui no necesitaría cooperación si pudiera volver a su tierra".

Además, la diputada de UP esgrimió que el Consell no tiene competencias en política internacional para rechazar el segundo punto de la propuesta socialista. "¿Si no tenemos competencias, entonces qué hacemos debatiendo esto aquí?", se preguntó la socialista en la réplica.

Por su parte, la síndica de Compromís, Papi Robles, garantizó que habrían apoyado la propuesta tanto si se hubiera aceptado la enmienda como si no. La propuesta sale en cualquier caso adelante al contar con más votos favorables (25 de Compromís y UP) que desfavorables, ya que no hay ningún 'no'.