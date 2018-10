San Gil cree que los autores de los altercados de Bilbao son quienes "se reúnen con Ibarretxe y hacen guiños a Zapatero"

Actualizado 28/02/2007 14:54:04 CET

Pide "valentía y gallardía" a PNV y PSE para renunciar a los contactos con Batasuna

LAGUARDIA (ALAVA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP vasco, María San Gil, afirmó hoy que los autores los altercados del pasado sábado en Bilbao son "los mismos que se reúnen con Juan José Ibarretxe y que se hacen guiños en los medios de comunicación con José Luis Rodríguez Zapatero", y pidió a ambos dirigentes "valentía y gallardía para renunciar a los contactos con Batasuna", para así poder "avanzar mucho más en la libertad y en la convivencia".

San Gil hizo estas declaraciones hoy en la localidad alavesa de Laguardia, donde visitó las instalaciones de las bodegas Ysios, acompañada por el parlamentario, Carmelo Barrio, y por el candidato a diputado general del PP, Javier de Andrés.

La representante 'popular' denunció "la hipocresía manifiesta" del Gobierno central y del Gobierno vasco" al dar el "visto bueno" a las declaraciones de Arnaldo Otegi. "No hay que olvidar que lo único que esperamos de Batasuna es la condena de la violencia y todo lo demás no nos interesa en absoluto", aseguró.

En este sentido, consideró que Zapatero debería "obviar" las declaraciones del líder de la ilegalizada Batasuna y "dejar de hacerse guiños" con esta organización en los medios de comunicación, así como "exigirle de forma firme y contundente la condena de la violencia", que es "lo que exige la mayoría de la sociedad democrática".

Respecto al lehendakari, San Gil calificó de "inadmisible" que se eche las manos a la cabeza por la kale borroka, por lo ocurrido el sábado en Bilbao y porque Batasuna lo tache de "masacre" cuando "ha sido incapaz de condenar el atentado de Barajas".

"Es una hipocresía que diga que Batasuna se portó mal el sábado y a la vez se alardee de las reuniones y del contacto permanente", advirtió, antes de añadir que "es hora de que cuente la verdad a los ciudadanos" y de que les digan que "a pesar del sábado o del atentado de Madrid el contacto se mantiene" mientras "no hay una exigencia clara y contundente a Otegi y sus secuaces para que entren en las vías democráticas".

Preguntada sobre la posible existencia de "dos Batasunas (la de Otegi y la de Olano) ", la presidenta del PP vasco lo negó, y dijo que "es la misma Batasuna que no condena la violencia". "No se puede justificar nada de los que esta organización hace o dice y tener en cuenta sus palabras cuando, en el fondo, no quieren condenar la violencia", insistió.

"EXCUSA"

Tras asegura que "siempre buscan una excusa" y que "ahora pretenden hacernos creer que hay dos Batasunas", recordó que el 30 de diciembre "también quisieron hacer cree que el atentado no tenía voluntad de matar a nadie".

"Llevamos 40 años con ETA, así que dejemos de marear la perdiz y de engañar a los ciudadanos y digamos claramente que con Batasuna no queremos nada, y que es imposible que una sociedad democrática se cimente con gente que apoya la violencia", manifestó.

En este sentido, advirtió de que "cuando Zapatero e Ibarretxe tengan la valentía y la gallardía de renunciar a los contactos con Batasuna podremos avanzar mucho más en la libertad y en la convivencia", y lamentó que "mientras PNV y PSOE den balones de oxígeno a esta formación lo que tendremos serán el atentado de Barajas o lo sucedido el sábado en Bilbao".

Sobre esto último, aseguró que "no es achacable a la Ertzaintza" y añadió que sus protagonistas "son los mismos que se reúnen con Ibarretxe y que se hacen guiños con Zapatero en los medios de comunicación".

Respecto a las críticas que hizo ayer la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, a EHAK por denunciar la actuación de la Ertzaintza, San Gil apreció una "doble vara de medir" y pidió al tripartito "más honestidad" porque el pasado viernes se opuso a la ilegalización de esta formación que, en su opinión, es "la marca legal de Batasuna" e "incapaz de condenar el doble asesinato de Madrid".

Por último, dijo que la ilegalización de EHAK "no es un tema de proyecto político que guste más o menos" sino "un tema de esencia democrática". "Quien no condene la violencia y respete las reglas del juego democrático no merece estar en las instituciones", concluyó.