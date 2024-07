Sánchez se acoge a su derecho a no declarar ante el juez por ser cónyuge de la investigada, Begoña Gómez

Vox dice que el presidente ha estado "impávido y altanero" y la defensa de Gómez le ha visto "absolutamente tranquilo"



MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante el juez que investiga a su esposa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios acogiéndose al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que respalda que como cónyuge --de Begoña Gómez-- está "dispensado de la obligación de declarar".

El abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha detallado en declaraciones a los medios que "la declaración ha durado exactamente dos minutos". "Por su señoría se ha preguntado al presidente si tenía alguna relación con alguno de los investigados. Él ha manifestado, evidentemente, que es el cónyuge de mi representada. A partir de ahí le ha preguntado si se acogía a la dispensa de no declarar. Ha dicho que sí", ha explicado.

Camacho, que ha insistido en que la declaración debía haberse celebrado por escrito, ha señalado que "estas son las dos únicas intervenciones" que se han realizado en Moncloa. "Y a partir de ese momento el juez, lógicamente, ha dicho que la diligencia se tiene por terminada. Se ha firmado el acta y hemos salido", ha apostillado.

Otras fuentes, consultadas por Europa Press, añaden que el presidente, al ser preguntado por esa relación con los investigados, ha negado además relación alguna tanto con el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, como con el empresario Juan Carlos Barrabés.

El letrado de Gómez ha asegurado que ha visto a Sánchez "absolutamente tranquilo, como tiene que estar una alta magistratura del Estado". "Y este tipo de cosas evidentemente las tienes que afrontar de la manera que lo ha hecho. Está siendo un día complicado, hoy ha habido Consejo de Ministros y luego creo recordar que hay una audiencia con el jefe del Estado", ha continuado.

Preguntado sobre si cree que Sánchez podría terminar como investigado, Camacho ha opinado que "en ningún caso". "Porque si no hay objeto del procedimiento, si no se está investigando realmente nada, no cabe esa opción", ha señalado.

Con todo, ha confesado que esta instrucción "es imprevisible" por lo que no se ha atrevido a hacer "ningún tipo de pronóstico".

Por último, el abogado ha mostrado su confianza en que no se filtre el vídeo de la no declaración de Sánchez en tanto que "la documentación de un procedimiento es reservada". Tras esa breve comparecencia ante los medios, Camacho ha vuelto a entrar en el complejo de La Moncloa.

EN UN DESPACHO EN MONCLOA

Por su parte, en declaraciones a los medios, la coordinadora jurídica del partido político Vox, Marta Castro, que ha estado presente en el interrogatorio, ha asegurado que Sánchez ha estado "impávido y altanero" como a su juicio se le ve en el Congreso de los Diputados.

La testifical, que se ha demorado unos 20 minutos por una serie de "cuestiones técnicas", se ha celebrado en un "despacho habilitado a tal efecto". El juez, según la dirigente de Vox, no ha permitido que se realizasen ningún tipo de pregunta tras la negativa del presidente a declarar.

A juicio de Castro, el citado artículo 416 le dispensaría de declarar sobre su mujer "pero en ningún caso en relación a los otros dos acusados, que son el rector de la Universidad Complutense", Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

"Se verá en el acta que se ha levantado, como en todas las actas, que el señor Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar conforme al 416. Consideramos que hay que analizar el alcance de esta no declaración", ha afirmado para luego apostillar que verán "las consecuencias" de esta decisión.

"La trascendencia es importantísima, un testigo obligado a declarar y a decir verdad se ha negado a hacerlo sobre hechos de los que tiene conocimiento", ha añadido.

Según Castro, esta declaración, a pesar de celebrarse en Moncloa, "tiene la misma validez, los mismos privilegios y las mismas condiciones de seguridad que si hubiese realizado en el juzgado" de Plaza de Castilla.

En esta atención a medios de Castro han irrumpido varios manifestantes, que asistían a la concentración convocada por 'Hazte Oír', para lanzar preguntas e improperios contra el presidente del Gobierno, obstaculizando así el trabajo de los medios. Previamente, durante la concentración convocada, manifestantes se han dirigido en varias ocasiones a la prensa que cubría la declaración de Sánchez acusándoles de estar al servicio del Gobierno.

LA LLEGADA DEL JUEZ A MONCLOA

El juez Juan Carlos Peinado se ha desplazado este martes al Palacio de La Moncloa para llevar a cabo esta declaración testifical a pesar de que Sánchez, por carta, interesó que tuviera lugar por escrito.

El magistrado ha llegado al Palacio de La Moncloa a las 10.20 horas para el interrogatorio y junto a él han accedido a las dependencias de Presidencia del Gobierno la Fiscalía, las defensas de los tres encausados y la letrada de Vox, Marta Castro, como coordinadora de las acusaciones populares.

En uno de los accesos se han concentrado una veintena de simpatizantes de la plataforma 'Hazte Oír' desde primera hora de la mañana y han coreado lemas como 'Pedro Sánchez a prisión' o 'Juan Carlos Peinado, España está a tu lado'.