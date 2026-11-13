Sánchez afea a Feijóo que no haya aprendido a hablar inglés: "Estos son los de la cultura del esfuerzo"

1133770.1.260.149.20261113185118 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la alcaldesa de Arnedo, Rosa María Herce, y la cabeza de lista al Congreso, Elisa Garrido, durante un acto de campaña en Arnedo, a 13 de noviembre - JPEG - Europa Press

Considera que Abascal mostró desconocimiento sobre pensiones y lo contrapone con el que sería su vicepresidente, Carlos Cuerpo

MADRID/ARNEDO (LA RIOJA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, ha afeado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no sepa hablar inglés y tampoco haya tratado de aprenderlo y también ha señalado el desconocimiento que a su juicio mostró el dirigente de Vox, Santiago Abascal, sobre las pensiones: "Estos son los de la cultura del esfuerzo", ha señalado con ironía.

En el primer día de campaña electoral, en un acto en Arnedo (La Rioja) Sánchez ha tratado de mostrar las capacidades de su Gobierno y sus ministros en contraposición a las carencias que, señala, presentan los dirigentes de PP y Vox.

En ese sentido ha echado mano de la reciente entrevista del líder del PP con el 'youtuber' Jordi Wild en la que admitió que no se maneja con el inglés y tampoco ha hecho el esfuerzo de aprenderlo. Aunque el propio Feijóo considera que un presidente del Gobierno en 2026 debería desenvolverse en este idioma, admitió que no es su caso y que le han interesado más los problemas del país que el conocimiento de un idioma. "No sé inglés, pero sé gobernar y no insulto en ningún idioma", se ha defendido el candidato 'popular'.

"Estos son los de la cultura del esfuerzo, a ver si va a ser verdad que Feijóo no es presidente porque no quiere", ha bromeado Sánchez, que también ha cargado contra Abascal por, a su juicio, demostrar desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema público de pensiones durante su intervención en el programa 'La Revuelta' de David Broncano.

"Son tal para cual, uno no es presidente porque no quiere y el otro no es vicepresidente porque no sabe", ha indicado Sánchez --que habla inglés de manera fluida-- advirtiendo de que en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre también se decide quien es el próximo vicepresidente del Gobierno, si Abascal, o el socialista Carlos Cuerpo. "Ese sí que sabe de Economía y unos cuantos idiomas", ha presumido.

VUELVE A SACAR A MARCIAL DORADO

En la misma línea, Sánchez también ha reprochado a Feijóo que dijera en el programa de Jordi Wild que no sabía que Marcial Dorado, con quien se le fotografió en una embarcación de recreo hace treinta años, era un narcotraficante.

El jefe del Ejecutivo, que ha echado en cara esta fotografía a Feijóo en múltiples ocasiones-- ha hecho hincapié en que Dorado fue detenido en el año 1990 y las fotos de veraneo con Feijóo son posteriores. "Hoy tiene las santas narices de decir que no sabía en 1995 que era una narcotraficante Marcial Dorado", ha recriminado.

También ha censurado que Abascal haya sido el único de los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno que no acudió al programa de Jordi Wild "porque no podía elegir el público", ha apostillado.

Y a Feijóo le ha amonestado por no dejarse entrevistar por la periodista de televisión española Silvia Intxaurrondo. "Y luego soy yo el dictador", ha lanzado.

PIDE UN 75% DE PARTICIPACIÓN

Así, ha pedido el voto para evitar el "viaje al pasado" al que, dice, Feijóo y Abascal llevarían a los españoles con un gobierno de coalición PP Vox y ha fijado los objetivos de participación y escaños para el PSOE.

Sánchez ha llamado a la movilización para conseguir un "75% de participación" el 29N para lograr una mayoría asboluta de "176 escaños".