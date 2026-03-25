Sánchez afea a Sumar que no reivindique la política de vivienda del Gobierno: "Flaco favor"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recriminado a Sumar que hace "flaco favor" al Gobierno en no poner en valor las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de vivienda y reivindicar únicamente el decreto de prórroga de contratos de alquiler, pendiente de la convalidación del Congreso.

También ha emplazado a su socio en el Ejecutivo que el "mismo reproche o más" que en ocasiones dirige al PSOE en materia de vivienda a las administraciones del PP, que son las que no están aplicando la Ley estatal de Vivienda y que pone en mano de las comunidades autónomas herramientas para reducir el precio.

Así lo ha trasladado durante su comparecencia en el Congreso en referencia a la intervención previa de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, que reivindicó el empuje de sus ministros para aprobar por decreto la prórroga de alquileres frente a las resistencias que mostró, según ha relatado, el ala socialista del Gobierno.

Sánchez ha desgranado que Sumar pone el énfasis en el refrendo del decreto sobre la prórroga de alquileres y van a trabajar para intentar la convalidación del Congreso, pero dicho esto ha desgranado que la responsabilidad del Gobierno es poner "en manos" de las autonomías los mecanismos para bajar precios de compra o alquiler.

CRITICAR MÁS A LOS GOBIERNOS DEL PP

De esta forma, ha lanzado que si Sumar reprocha al ala socialista falta de ambición, debe hacerlo también con más intensidad hacia el PP para ser "creíbles", pues son los que se niegan a aplicar la normativa estatal de vivienda.

Y es que ha recalcado que el índice de referencia de precios, incluido en esa ley, se han declarado en 308 municipios como zonas tensionadas.

"Me parece importante que, al igual que usted (Martínez Barbero) puede ser crítica, y lo entiendo y es legítimo que lo sea, porque, efectivamente, la vivienda es el principal problema para muchísimos ciudadanos y ciudadanas, creo que es importante y es de justicia reivindicar lo que está haciendo el Gobierno de España", ha insistido el presidente.

Es más, ha defendido que están desplegando un "cambio de paradigma" a las política de vivienda respecto a administraciones anterior. Aparte de la Ley de Vivienda, que ha subido la inversión pública en 3.483 millones en 2025, ha ensalzado otras iniciativas como los fondos europeos para rehabilitación, transferencias a las autonomías de recursos y proyectos como la nueva entidad estatal de vivienda 'Casa 47', entre otras.