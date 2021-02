Sánchez agradece a Abascal los momentos de "destello" en los que muestra "más responsabilidad" que Casado

El líder de Vox reprocha al presidente que no defienda "el interés general": "No defiende la libertad, la soberanía ni las fronteras"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles a Vox de "polarizar" y "dividir" a la sociedad, aunque ha agradecido a su líder, Santiago Abascal, que tenga "momentos de destello" en los que demuestra "más responsabilidad y sentido de Estado" que el presidente del PP, Pablo Casado.

Sánchez ha hecho así alusión durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso a la decisión de Vox de abstenerse en la tramitación del decreto de los fondos europeos, frente al voto en contra de PP y Ciudadanos.

Esta polémica ha estado presente en varios momentos del control parlamentario. Poco antes, Sánchez ya había reprochado directamente al líder de los 'populares' su postura en la votación de la pasada semana. "Es usted tan aparentemente moderado que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado", ha afeado.

Y después, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha aprovechado una pregunta a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para acusar a Vox de haber "salido al rescate" del Gobierno y ofrecerle su "mano salvadora" cuando "más claramente naufragaba su proyecto".

Más allá de esta polémica, durante su 'rifirrafe', Abascal y el jefe del Ejecutivo han debatido sobre "el interés general" de España. "¿Por qué actúa desde hace un año contra el interés general?", ha preguntado el líder de Vox poniendo sobre la mesa asuntos como la inmigración ilegal, la "violencia" que sufre en Cataluña o la "censura" de Twitter.

Abascal ha reprochado al Gobierno haber convertido el Parlamento en un "mercado negro" en el que "se trafica con la soberanía nacional" y se vende "al postor más ventajista". Pero además, ha insistido en su discurso sobre la inmigración ilegal, que sostiene que genera "más inseguridad" en las calles y "ruina". "Los canarios están en las colas del paro mientras vemos a inmigrantes ilegales bañándose en las piscinas de los hoteles", ha censurado.

Según ha recordado, esta postura sobre la inmigración ilegal es la que ha motivado la suspensión de la cuenta de Vox en Twitter y Abascal ha avisado de que no se trata solo de su partido, sino de la "libertad" de todos los españoles.

Y también ha repasado la situación en Cataluña durante la campaña para las elecciones del próximo día 14, acusando al Gobierno, el PSOE, Unidas Podemos y los partidos "separatistas" de "incitar el odio y la violencia" contra Vox.

¿BOLSONARO Y TRUMP MEJOR QUE MERKEL Y MACRON?

"Yo le acuso de no defender los intereses de España porque no defiende la libertad, la soberanía, las fronteras ni nuestro bienestar", ha denunciado, frente a lo que Sánchez ha sostenido que su idea de interés general es la lucha contra la pandemia, la gestión de los fondos europeos para transformar la economía o "no poner en cuestión instituciones como el Congreso".

El presidente ha repasado las ayudas dadas a las comunidades autónomas para gastos sociales o de sanidad, el dinero invertido en los ERTES o los fondos europeos. "Eso es defender interés general; no es lo que hacen ustedes, polarizar, dividir y confrontar a la sociedad ahora que necesitamos más unidad", ha reivindicado.

Y ha preguntado al líder de Vox si considera que por ejemplo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, o ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han gestionado la pandemia mejor que la canciller alemana Angela Merkel o el presidente de Francia, Emmanuel Macron.



