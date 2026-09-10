Sánchez agradece la "solidaridad" y "apoyo inquebrantable" del presidente del Consejo Europeo con Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, durante su reunión en el Palacio de la Moncloa, a 10 de septiembre de 2026 (Madrid).- MONCLOA

Antonio Costa ha calificado la reunión de "excelente" y ha advertido que las fronteras serán seguras si "todas lo son" MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, su "solidaridad" y "apoyo inquebrantable" con Ceuta y con "la frontera Sur" de Europa tras la crisis migratoria del pasado julio, y ha reivindicado la necesidad de que Europa tenga "presupuestos ambiciosos" que estén "a la altura de los retos que afrontamos".

"Que invierta en innovación, en resiliencia climática, sin descuidar una cohesión para todo el territorio y la protección de la agricultura y de la pesca", ha asegurado este jueves a través de una publicación de 'X', recogida por Europa Press, tras mantener una reunión con Costa en el Complejo de la Moncloa.

Por último, Sánchez ha llamado a dar "un paso al frente", pensar e invertir "juntos como europeos". "Necesitamos más Europa", ha zanjado.

Por su parte, Costa ha calificado la reunión de "excelente" y ha insistido en la necesidad de llegar a un acuerdo antes de que termine el año sobre los presupuestos. "Europa necesita economías fuertes, como la española, para reforzar su autonomía estratégica", ha afirmado en un mensaje publicado en 'X'.

El ex primer ministro de Portugal ha aseverado que deben servir para "reforzar" la "competitividad" y reflejar la "firme apuesta" por la "defensa y la seguridad", "sin descuidar la política agrícola y de cohesión".

También ha mencionado su apoyo "la población de Ceuta" ante "la crisis excepcional que atraviesa" y ha afirmado que la entrada masiva de 72.000 personas de manera irregular el pasado 30 de julio recuerda que "las fronteras de Europa solo serán seguras si todas nuestras fronteras lo son".