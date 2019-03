Sànchez (ANC) advirtió que no permitiría llegar a la Consejería el vehículo con Jové detenido, según un agente

Publicado 19/03/2019 16:04:12 CET

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Guardia Civil que participó en la detención del que fuera número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras Josep María Jové el 20 de septiembre de 2017 ha señalado directamente a Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) -para quien se piden 17 años de cárcel por rebelión en el juicio por el prócés en el Tribunal Supremo- como el causante de la decisión de que el exmandatario no fuera trasladado a su despacho en la Consejería de Economía donde ese día se practicaba un registro. "Mi superior me informó de que Sánchez había dicho que no iba a permitir el acceso de ningún vehículo y comitiva", ha afirmado.

Según ha manifestado este agente a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, tras concluir el registro en el domicilio de Jové él se puso en contacto con el jefe de su grupo porque la intención era trasladar al detenido a la Consejería, con el fin de que estuviera presente en el registro de su despacho.

Mantuvo diferentes contactos telefónicos con su superior mientras esperaban que agentes del Instituto Armado aseguraban su salida -dado que en la puerta de la casa se habían concentrado muchas personas e incluso gente con tractores protestando por la actuación- en los que su superior aludía a la cantidad de gente concentrada a las puertas del edificio público sobre el mediodía de esa jornada.

En el último contacto fue cuando le contó que Sánchez le había informado que no permitiría la llegada de la comitiva, por lo que renunciaron a acudir.