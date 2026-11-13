Sánchez asegura que pone "la mano en el fuego" por Zapatero: "Creo en su inocencia"

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado que pone "la mano en el fuego" por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por el 'caso Plus Ultra' que investiga el rescate a la aerolínea en pandemia.

"La pongo, creo en su inocencia, como creo también en el legado de un presidente que ha hecho grandes cosas por este país", ha defendido Sánchez en una entrevista en el podcast 'The Wild Project', recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que, en conversaciones que ha mantenido con Zapatero, "nunca" le ha preguntado por Plus Ultra "ni por ninguna empresa", sino que han hablado de "políticas". "No lo hubiera permitido", ha apostillado.

Sánchez ha recordado que durante la pandemia desde el Gobierno se articuló un fondo de préstamos a través de la SEPI para "rescatar a empresas que, siendo competitivas y productivas" corrían "el riesgo de cerrar" en pandemia, como fue el caso de Plus Ultra, con el que se llegaron a salvar "casi 8.500 puestos de trabajo".

Sobre las joyas que aparecieron en la caja fuerte del despacho del expresidente, el líder socialista ha señalado que no habló con Zapatero de este asunto. "Estoy convencido de que estas joyas lo último que quiere es tenerlas", ha indicado, para después recalcar que cree en su inocencia, en las dos investigaciones que afectan a quien fuera jefe del Ejecutivo central.