Sánchez avisa de que el "silencio" de políticos frente a "agresiones" como en Irán debilita al mundo basado en reglas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la VI edición del Foro Económico de elDiario.es, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). Este foro es un encuentro de referencia organizado por elDiario.es que r - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes de que el "orden mundial basado en reglas" se ve "gravemente debilitado" ante el silencio y la ambigüedad de algunos líderes políticos frente a "agresiones" como las que se han producido en Irán, Ucrania, Venezuela y Gaza, por lo que ha instado una vez más a la defensa del derecho internacional.

En un artículo publicado en 'Le Monde Diplomatique', Sánchez ha explicado que "la presión sobre el orden internacional se ha intensificado en dos frentes": por un lado, la de algunas potencias grandes que "ven una oportunidad para debilitar las normas existentes y remodelarlas a su favor" a través de "la expresión más brutal de esta tendencia", que es la guerra.

A su juicio, la invasión rusa de Ucrania, el "devastador genocidio perpetrado" en Gaza y los "intentos unilaterales" de Estados Unidos de provocar un cambio de régimen en Venezuela y ahora en Irán, "todo ello sin buscar ni siquiera una apariencia de aprobación internacional", señalan que algunos gobiernos desafían "abiertamente" los cimientos del sistema internacional.

Dicho esto, Sánchez también ha alertado sobre que el orden mundial basado en normas también se ve tensionado cuando los líderes políticos, ante "estas agresiones", optan por el "silencio o la ambigüedad en lugar de defender el derecho internacional".

"Al intentar evitar la confrontación, caen en la apaciguación: la creencia errónea de que la contención calmará a quienes rompen las normas. Creen que las palabras no pueden dañar el orden internacional como lo hacen las bombas. Se equivocan", ha advertido el presidente del Gobierno.

DEFENSA DEL MULTILATERALISMO, PERO PIDE REFORMAS

Sánchez ha indicado además que "la única alternativa real a un orden multilateral no es un nuevo equilibrio, sino el desorden y el caos", por lo que ha vuelto a defender el multilateralismo. "El sistema no está fallando a la gente. Todo lo contrario. Durante los últimos 75 años ha contribuido a lograr el periodo más próspero y estable de la historia humana", ha destacado.

Pese a los logros, ha reconocido las "imperfecciones" del sistema multilateral pues, a su juicio, "no es suficientemente representativo", poniendo de ejemplo que el Consejo de Seguridad de la ONU, "que aún refleja el equilibrio de poder" de 1945 "en lugar del siglo XXI". "Ciertamente, las normas internacionales a veces se aplican selectivamente. Y cuando se violan, las instituciones a menudo carecen de la autoridad o la capacidad para garantizar el cumplimiento", ha lamentado.

Sánchez, eso sí, ha hecho hincapié en que "reconocer las grietas en el edificio" no debería "demolerlo y dormir al aire libre", porque "un mundo sin orden basado en reglas es un mundo donde predomina la fuerza bruta, donde la coerción es más fácil de imponer y donde es más difícil coordinarse para resolver los problemas de la humanidad". "Y no podemos permitirnos eso. No ahora", ha enfatizado.

Sánchez ha insistido en que el mundo necesita "instrumentos de gobernanza global más que nunca" ante desafíos actuales, como el cambio climático, la migración o la inteligencia artificial, que "cruzan fronteras y ningún país puede resolverlos por sí solo".

Ante ello, ha abogado por reformas "urgentes y estructurales" del sistema multilateral, que se centren en su eficiencia, con un modelo más "democrático, diverso e inclusivo" y en el que haya "mandatos más claros y mecanismos más sólidos para implementar decisiones colectivas".