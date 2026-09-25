Sánchez carga contra algoritmos hechos para "esclavizarnos" y sus propietarios: "No dejéis que os cieguen con su dinero"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el John F. Kennedy Jr. Forum, de la Universidad de Harvard, en Boston. - EUROPA PRESS

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este jueves de los algoritmos detrás de las nuevas tecnologías que están diseñados para "esclavizarnos", distorsionar el debate público", "convertir nuestra atención en beneficio" y "destruir nuestros derechos e instituciones; y ha señalado a los propietarios de las tecnológicas: "No dejéis que os cieguen con su dinero".

Durante una intervención en el John F. Kennedy Jr. Forum, de la Universidad de Harvard, el líder del Ejecutivo ha alertado de que "el 45% de los jóvenes" se informan a través de nuevas plataformas y "alrededor del 70% usan chatbots" para resolver sus dudas. Y ha situado a España como un país que puede "servir" como "laboratorio" para la regulación de las "grandes tecnológicas".

Así, ha instado a los estudiantes que están "trabajando", "creando" y "refinando" estos algoritmos a cuidar el "espacio digital" como "la atmósfera", porque "solo hay una", y para "salvarla" todos los países deben "actuar a la vez". "Necesitamos vuestra ayuda (...) sois actores cruciales en esta lucha".

"Estas tecnologías se convierten en nuestros oráculos, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros médicos", ha insistido Sánchez en un discurso en el que ha vuelto a resaltar que estas plataformas están en manos de "unos pocos hombres" que "desprecian las instituciones democráticas", "las leyes" y "los valores liberales que han guiado a nuestra sociedad desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

Y lo ha homologado con una "nueva carrera nuclear", "excepto por la distancia". En este sentido, ha criticado que "las capacidades más poderosas" no estén "siendo desarrolladas por los Estados", "sino por las compañías privadas". "Sin transparencia, sin responsabilidad, sin control. (...) Y la pregunta es cómo avanzamos", se ha cuestionado.

Sánchez ha rechazado el discurso de los "políticos" que afirman que regular estas plataformas y tecnologías como la inteligencia artificial "es imposible" porque son "demasiado complejas y rápidas para ser detenidas".

Por eso el presidente ha afirmado que "las democracias y los Estados todavía son más poderosos que los oligarcas tecnológicos". Y ha llamado a no poner "el futuro de la humanidad en las manos de unos pocos millonarios".

Por otro lado, ha apuntado que la inteligencia artificial puede "ayudar" en cuestiones como la lucha contra el cambio climático, la desigualdad o el crecimiento económico, y ha destacado que no apuesta por eliminarla, sino "controlarla y supervisarla", y "disminuir su desarrollo" hasta encontrar una manera de "hacer esta tecnología segura".

Sobre la legislación española al respecto, el jefe del Ejecutivo ha sacado pecho por las normas para mantener a los menores de 16 alejados de las redes sociales y las "herramientas públicas" construidas para "medir" el odio en estos canales, así como la regulación sobre los 'influencers'.

"Los que crean el riesgo y el beneficio de ello también deben llevar la responsabilidad", ha aseverado Sánchez, que ha ensalzado la creación de la primera agencia europea para supervisar la inteligencia artificial.