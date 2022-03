Sánchez censura a Abascal por llamarle "autócrata" como Putin, y el líder de Vox se niega a rectificar

El líder de Vox, Santiago Abascal, pasado ante Pedro Sánchez - Eduardo Parra - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protestado por el hecho de que el líder de Vox, Santiago Abascal, le haya calificado como "autócrata" por no consultar al Parlamento el cambio de la posición de España respecto al Sáhara Occidental, e incluso ha pedido que se retire tal expresión del Diario de Sesiones al considerar que se le estaba equiparando con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sin embargo, Abascal se ha negado a rectificar.

En la respuesta a la oposición en el debate del Pleno del Congreso, Sánchez ha lamentado que el presidente de Vox se haya referido a él como un "autócrata" pues considera que este calificativo es "de todo punto ofensivo" ya que, a su juicio, le homologa con un autócrata "real" como Putin. "Creo que no ayuda, que no es cierto", ha apuntado y ha pedido que se evite faltar a la verdad y los insultos a los adversarios políticos.

QUE LO QUITE BATET

En ese contexto, ha pedido incluso a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que retire ese término del Diario de Sesiones. Ella es quien tiene potestad para hacerlo, pero no se ha pronunciado sobre la reclamación.

Abascal, había tildado de "autócrata" Sánchez, por tomar la decisión de cambiar la postura sobre el Sáhara "al margen de su partido, del Parlamento y de sus votantes" y le avisó de que los españoles "se les ha acabado la paciencia" y no están dispuestos a asumir más "trampas" del Ejecutivo, con su "fanatismo climático" y "obsesiones ideológicas".

En su réplica, el líder de Vox se ha reafirmado en sus declaraciones y ha pedido que se mantenga el calificativo. "Yo quiero que conste para que ustedes se retraten. Si usted quiere que se retire, yo no quiero que lo retiren, lo mantengo y creo que hemos justificado por qué he dicho eso", ha señalado.

USTED NO ES ESPAÑA

Así, le ha espetado a Sánchez que se cree "la suprema ley" y que ha mandado una carta en la que dice que España tiene una posición. "Y usted no es España", ni tampoco "el Jefe del Estado", ha seguido. "No puede ir por ahí sin consultar al Parlamento y haciendo anuncios que no conoce ni el Consejo de Ministros", ha lanzado.

Antes Abascal había reprochado a Sánchez que pida unidad cuando ni siquiera el Gobierno de coalición está unido y le afeó sus actuaciones "al margen de su partido, del Parlamento y de sus votantes". "Es usted un autócrata", le acusó.