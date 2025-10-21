Sánchez comparecerá el 12 de noviembre en el Congreso para informar del Consejo Europeo de esta semana

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer 'motu proprio' en el Pleno del Congreso el próximo 12 de noviembre para informar a los diputados de los acuerdos alcanzados en el último Consejo Europeo, que tendrá lugar los próximos 23 y 24 de octubre, según confirmaron fuentes parlamentarias.

Entre otros asuntos, en el Consejo Europeo los dirigentes de la UE debatirán sobre las medidas concretas a tomar para intensificar el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia en pro de la paz; sobre la preparación de la Unión en materia de defensa, así como los últimos acontecimientos en Oriente Próximo tras los resultados de la Cumbre por la Paz celebrada el pasado día 13.

Otros temas incluidos en el orden del día serán la competitividad y, en concreto, la simplificación, la transición ecológica y la transición digital; las medidas que pueden adoptarse en materia de vivienda en Europa para apoyar los esfuerzos nacionales, regionales y locales; así como de la migración, como ya se hizo en la última reunión del Consejo Europeo del 26 de junio.

De éste y del resto de asuntos dará buena cuenta el próximo 12 de noviembre Sánchez en el Congreso, al que tiene la obligación de informar al Congreso de los acuerdos que se alcanzan en cada Consejo Europeo.