Sánchez niega que se rebajen condenas a etarras y cuestiona el liderazgo de Feijóo: "No hay nadie al volante"

Dice que el presidente del PP no manda en el partido y sugiere que Ayuso condiciona sus decisiones: "La jefa no le deja"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para espetarle que "sabía lo que votaba" con la reforma de la ley sobre antecedentes penales que beneficia a presos etarras y ha negado que esta reforma legal rebaje las condenas de los presos. Además, ha puesto en duda su liderazgo en el PP al señalar que "no hay nadie al volante" de la oposición.

Sánchez ha hecho estas declaraciones durante su turno de réplica, en la comparecencia en el Congreso de los Diputados que el PP había solicitado para hablar sobre la situación de la migración y sobre el plan de equilibrio fiscal. No obstante, Feijóo ha dedicado buena parte de su intervención a cargar contra el Gobierno por la citada medida y dijo que se trataba de una "bajeza moral".

El jefe del Ejecutivo señala que el PP está dirigido por una persona que "no se presentó a las elecciones generales y no se sienta en este Hemiciclo", en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así, ha indicado que muchas de sus decisiones están condicionadas por la dirigente 'popular': "La jefa no le deja", ha lanzado.

Además, dice que los 'populares' eran conscientes de lo que votaban y las consecuencias que tendría, pero al ver "la reacción de los medios de comunicación" echan la culpa al Gobierno de "sus errores". "No escurra el bulto", ha reclamado.

En este sentido, defiende que "no hay rebaja de condenas" sino que "se tiene en cuenta los años que los presos ya han cumplido en cárceles en el extranjero" y por tanto "a quienes se les condenó a 30 años cumplirán 30 años. Y a quienes se les condenó a 10 años cumplirán 10 años", ha apuntado.

Además sostiene que esta reforma es "obligatoria" porque supone la transposición de una directiva europea, "ustedes lo saben, y por eso votaron a favor de esta ley", ha remarcado. Finalmente ha insistido en que los 'populares' eran "perfectamente conscientes de lo que se estaba aprobando" y por tanto le ha pedido que "no escurra el bulto" porque ha tenido "siete meses" de tramitación parlamentaria.

Por tanto, Sánchez, pregunta a Feijóo por qué "se escandaliza ahora y por qué ha cambiado de opinión". A continuación, sugiere que ha sido objeto de presiones para mantener esta posición: "¿Le han apretado, señor Feijóo o es que su Grupo es incluso más torpe de lo que parece?. Es difícil decirlo, porque con ustedes uno nunca sabe dónde termina la mentira y dónde empieza la incompetencia", ha lanzado.

(Seguirá ampliación)