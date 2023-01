Sánchez culpa a algunas grandes empresas del sector privado de la pérdida de poder adquisitivo de los empleados

Reprocha a algunos empresarios que paguen bonus millonarios a los CEO y los consejos de administración y "no suban un céntimo a los empleados"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado hoy a la política "neoliberal" del PP en la crisis financiera y "al sector privado, en concreto, algunas grandes empresas", de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, argumentando que algunos empresarios aumentan beneficios "pagan bonus millonarios a sus ejecutivos" pero "no suben ni un céntimo" a sus empleados. "No es de recibo que haya empresas que tengan grandes beneficios que se los quedan los de arriba y no lleguen a los de abajo", ha apostillado.

Así lo ha afirmado hoy durante su intervención en el Senado, donde se está produciendo el debate sobre las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania y la subida de la inflación.

Según Sánchez, la pregunta es por qué los trabajadores tienen un poder adquisitivo tan bajo. "¿Qué es lo que está detrás de esta situación?", y qué pueden hacer para poder contribuir a reducirla, se ha preguntado.

Y según el jefe del Ejecutivo, el motivo de la pérdida del poder adquisitivo no es por lo que dicen "los curanderos en su doble versión más o menos ultra". Es decir, ha afirmado que esta pérdida de poder adquisitivo no se debe a que el Estado esté "sobredimensionado" y exprima a la población con muchos impuestos; tampoco a los inmigrantes ni a la transición ecológica que, según Sánchez, es otra de las causas que dice la derecha que dispara el precio de la energía y los alimentos.

Ha ironizado afirmando que para la derecha están estos tres culpables y luego está él o "cualquier otro líder progresista que ha gobernado este país a diferencia de la derecha".

Pero dicho esto, Pedro Sánchez ha explicado que "todos los estudios serios" y organismos internacionales coinciden en que las causas son otras para la pérdida del poder adquisitivo de los españoles. Indican, según Sánchez, que el "problema no empezó el año pasado, se exacerbó hace una década con la crisis financiera y que ha continuado desde entonces a través de dos procesos que arrancaron con la gestión neoliberal que se hizo de esa crisis financiera".

CULPA A LA "POLÍTICA NEOLIBERAL" DEL PP

Por ello ha pedido tratar estos temas "sin ningún tipo de tapujos" y hablar "a fondo y de verdad, seria y rigurosamente sobre cuál son los dos procesos" que han llevado a la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora de este país.

Según Sánchez, el primer proceso fue el que los salarios reales llevan cayendo más de una década y ha señalado que en los últimos 10 años los precios que pagan los españoles han aumentado un 17 por ciento mientras que los salarios lo han hecho solo en un 10,6 por ciento.

Para Sánchez, esta asimetría ha sido importante para el acceso a la vivienda poniendo el ejemplo de que en 1999 se necesitaban cuatro años de salario mientras que ahora se necesita más del doble.

En su opinión, parte de la responsabilidad la tiene la política cuando les ha faltado coraje para revalorizar las pensiones conforme al IPC "y otra parte de la responsabilidad la tiene el sector privado, en concreto, algunas grandes empresas que aumentan sus beneficios años tras años, pagan bonus millonarios a sus ejecutivos pero que no suben ni un céntimo el salario a sus empleados".

"Yo me pregunto si esta situación es justa", ha exclamado para proseguir afirmando que si una empresa gana 700 millones de euros por qué destina parte de esa ganancia solo a unos pocos, como el consejero delegado, los consejos de administración o el director financiero y "no a los dependientes, transportistas, administrativos o reponedores". "¿No tienen también parte del mérito en ese éxito empresarial?. Yo creo que sí", ha remachado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo había comenzado su discurso afirmando que algunos de los problemas principales de los españoles de hace cinco años no son los mismos que los de ahora ya que no sitúan entre sus principales preocupaciones ni la corrupción ni los independentistas catalanes.

Pero ha advertido que ahora sí les preocupa la situación de la Sanidad y sobre todo "la espiral inflacionista". "El problema es que la vida está cara, los salarios no son los que deberían ser", ha exclamado señalando las dificultades para comprar vivienda o para irse de vacaciones.

No obstante, ha señalado que su Gobierno se hace cargo de la situación y la respuesta es que en 2023 la inflación seguirá bajando y los precios se reducirán aunque ha admitido que aún así seguirá impactando en el bolsillo de los españoles. "Nos hacemos cargo y a pesar de los esfuerzos somos conscientes de que la mayoría social es que tiene poder adquisitivo demasiado bajo", ha recalcado.

Dicho esto, ha señalado que su Gobierno es el que más ha aumentado el Salario Mínimo Interprofesional, hasta los 1.000 euros y ha anunciado una nueva subida del 8 por ciento, lo que situará el SMI en 1.080 euros.