Sánchez denuncia la "injusta" revocación de visados a Palestina y exige que se escuche su voz en la ONU

Archivo - El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reunido en Bagdad (Irak) con el presidente palestino, Mahmud Abbas, a 17 de mayo de 2025 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA / X - Archivo

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este sábado al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, el "firme apoyo" de España tras la decisión de Estados Unidos de revocar los visados a los delegados palestinos que iban a participar en la próxima semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

"He hablado con el presidente de la Autoridad Nacional de Palestina, Abbas para expresarle el firme apoyo de España tras la injusta revocación de los visados a los delegados palestinos en la próxima semana de alto nivel de la ONU", ha escrito Sánchez esta mañana en la red social 'X'.

En su mensaje, el jefe del Ejecutivo español ha subrayado que Palestina "tiene derecho a hacer oír su voz en Naciones Unidas y en todos los foros internacionales". Asimismo, ha denunciado que "los ataques a civiles en Gaza "son inhumanos y deben cesar inmediatamente".

Pedro Sánchez también ha recalcado la necesidad de "permitir el paso de la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de la población". "Aplicar la solución de los dos Estados es el único camino para la paz", ha zanjado en su tuit.

En la misma línea, durante una reunión de ministros de la Unión Europea que se celebra este sábado en Copenhague, el titular español de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha calificado la medida de Estados Unidos de "inaceptable".

EE.UU. JUSTIFICA SU DECISIÓN E ISRAEL LA AGRADECE

La reacción del presidente del Gobierno de España llega después de que Estados Unidos anunciara la revocación de visados de entrada a los responsables de la Autoridad Palestina y de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), empezando por Abbas, de cara a la próxima Asamblea General de la ONU que comenzará en septiembre. Washington ha aclarado que concederá una exención a los integrantes de la misión permanente palestina ante Naciones Unidas.

El Departamento de Estado justificó la medida en el "incumplimiento de compromisos" y en "socavar las perspectivas de paz", además de acusar a la OLP y a la Autoridad Palestina de "no repudiar sistemáticamente el terrorismo" y de intentar eludir negociaciones con Israel mediante "campañas de guerra jurídica internacional".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores palestino expresó su "profunda consternación" por la decisión, que calificó de "flagrante violación" del Acuerdo sobre la Sede de la ONU de 1947, y ha instado a su secretario general, António Guterres, al Consejo de Seguridad y a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a detener la implementación de la resolución.

Israel, por su parte, ha agradecido públicamente la decisión de Washington. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, envió un mensaje de apoyo al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y al presidente Donald Trump por "exigir responsabilidades a la OLP y a la Autoridad Palestina" y "apoyar a Israel una vez más".

Mientras, la oficina del secretario general de la ONU ha confirmado que está en contacto con el Departamento de Estado estadounidense "en el marco del Acuerdo de Sede" para recabar información sobre la decisión.