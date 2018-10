Sánchez denuncia la oposición "desleal" del PP y Casado replica que España "no va bien" y puede dejarla en "bancarrota"

Publicado 24/10/2018 15:20:47 CET

"A usted no le toman muy en serio fuera y al paso que va, tampoco dentro", espeta al líder de los 'populares'"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado este miércoles la oposición "desleal" que está practicando el PP y el líder de los 'populares', Pablo Casado, le ha replicado que España "no va bien" y que puede dejarla en "bancarrrota" como hicieron sus antecesores en Moncloa Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

En la sesión de control al Gobierno, después de más de cinco horas de debate sobre el Consejo Europeo celebrado hace una semana en Bruselas y la venta de armas a Arabia Saudí, Casado ha preguntado a Sánchez si cree que el Gobierno socialista "defiende convenientemente a España".

Sánchez ha dicho que "sí" que defiende a España su Gobierno y ha añadido que quien no lo hace es el PP porque practica una "oposición desleal fuera" de las fronteras españolas que hacen, ha dicho, que "no tomen muy en serio" al líder de la oposición. "Vamos, a usted no le toman muy en serio fuera y al paso que va, tampoco dentro", ha espetado a Casado.

CASADO: EL GOBIERNO ES UN "DESASTRE"

El presidente de los 'populares' ha indicado que su formación no habla "mal" de España sino de la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Decir que el Gobierno es un desastre no es hablar mal de España", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que hay indicadores económicos que ya se están "encendiendo". "A mi me preguntan en las reuniones de nuestros socios comunitarios cómo va España. Y España, tanto que le gusta apelar a mi predecesor (en alusión a José María Aznar), no va bien. O como diría el señor Rajoy, España se tuvo que rescatar por cómo la dejó el PSOE", ha afirmado.

Casado ha recalcado que él está "muy orgulloso" de sus antecesores, Aznar y Rajoy, por su gestión económica y ha agregado que el PSOE dejó a España en la "bancarrota" que el Ejecutivo de Sánchez "ahora planifica dejarla de nuevo".

SÁNCHEZ: "NO SOMOS HIPÓCRITAS"

El presidente del Gobierno ha pedido "moderación" al líder del PP y que "abandone la crispación". Según ha añadido, su Ejecutivo "está haciendo sus deberes en el plano internacional" y también dentro del país con políticas que evidencian una "visión muy distinta" a la del Partido Popular que es "progresista y humanista".

"No somos hipócritas, no vamos a Bruselas a decir 'cierren ustedes las fronteras, no hay papeles' y, en cambio luego nos damos la manita con los pobres inmigrantes subsaharianos que llegan al Puerto de Algeciras como usted hizo", ha proclamado.

Además, ha recordado unas recientes declaraciones de Casado asegurando que compartía valores "esenciales con la ultraderecha" de España. "Nosotros no compartimos ningún valor con la ultraderecha de este país y ésa es otra diferencia entre usted y yo", ha concluido.