Sánchez dice que Casado tiene una "agenda lunática" y que busca confrontar hasta con la Navidad: "Hágaselo mirar"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que el líder del PP, Pablo Casado, tiene una "agenda lunática" basada en "problemas fantásticos" y le ha recriminado que busque confrontar con el Ejecutivo incluso con las fiestas navideñas.

"Felices fiestas, Feliz Navidad. Hágaselo mirar hombre", ha espetado Sánchez a Casado, después de que éste le haya echado en cara que se limitara a hablar de "fiestas del afecto" y le preguntara por qué le costaba tanto "felicitar" y "celebrar" la Navidad en un país cristiano como España.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado su segunda intervención en el Pleno del Congreso para desear felices fiestas a todo el arco parlamentario. "Espero que descansen, recarguen las pilas y vuelvan haciendo política útil", ha manifestado.

VE "DE NOTA" QUE DIGA QUE EL GOBIERNO "BLOQUEA" EL CGPJ

Sánchez ha afirmado que Casado mantiene una "agenda lunática" con "problemas fantásticos" y ha subrayado que ya es de "nota" que el PP sostenga que es el presidente del Gobierno el que "bloquea" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Es una agenda lunática y para ustedes España corre el riesgo de caer en un régimen comunista judeomasónico bolivariano", ha aseverado, para criticar que el líder del PP llegara a afirmar que el objetivo del PP era "defender la libertad" como habían hecho los "valientes opositores" cubanos y venezolanos.

En este punto, ha garantizado al PP que en España la libertad "no corre peligro". "Le digo que puede estar tranquilo, va a vivir muchísimos años y no va a tener que arriesgas la vida ni nada por el estilo parar defender la libertad", le ha espetado con cierta ironía, para pedirle después que deje de "parecerse a la ultraderecha" y a Vox, cuya agenda no es "lunática" sino "marciana".