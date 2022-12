Sánchez dice al ser preguntado por su "falta de credibilidad" que es fiel a la Constitución

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha reivindicado este martes su "compromiso" con la Constitución, tanto en La Moncloa como en la oposición, emplazando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "hacer lo propio", al ser preguntado por si le preocupa la "falta de credibilidad" que le ven algunos.

Así ha respondido el presidente del Gobierno a esta pregunta realizada durante su comparecencia en el Palacio de La Moncloa para hacer balance del año. Aquí, ha hecho un balance de su mandato, con la pandemia y la guerra de Ucrania, defendiendo que ha garantizado la Constitución "en todos y cada uno de los territorios".

"En el cumplimiento de la Constitución, primero como líder de la oposición y ahora como presidente del Gobierno, me he mantenido fiel a ese compromiso con la Constitución. Lo he hecho en la oposición, cuando el independentismo nos situó ante el abismo de romper la integridad territorial, apoyando el artículo 155 que aprobó Rajoy y lo estoy haciendo ahora, garantizando la Constitución en todos y cada uno de los territorios", ha sostenido.

CONTRA EL PP

Precisamente, el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha acusado en varias ocasiones a Sánchez de tener "poca credibilidad" respecto a sus palabras y sus hechos. En esta respuesta durante su última rueda de prensa del año, el presidente del Gobierno ha emplazado a "quienes hoy ostentan el liderazgo de la oposición" a cumplir la Constitución "como exigían cuando estaban el Gobierno a otros partidos políticos".

En este contexto, ha cargado directamente contra la dirección de Feijóo, denunciando que "un partido como el PP no cumpla con la Constitución es un problema para la democracia española", frente al PSOE que, según ha defendido, "siempre ha estado dentro de la Constitución".

En cualquier caso, Sánchez ha asegurado que el Gobierno se ha tenido que adaptar en las respuestas a muchas de las "crisis sobrevenidas" como la pandemia de la Covid-19 y la situación económica y social provocada por la guerra de Ucrania, además de las transformaciones como consecuencia de la emergencia climática.

"Hay que adaptarse a circunstancias sobrevenidas y a crisis inéditas", ha sentenciado el presidente del Gobierno.