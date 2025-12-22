Sánchez elige a Elma Saiz nueva Portavoz, la ministra de los "22 millones de ocupados" que salió de Navarra

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa para valorar los datos de afiliación a la Seguridad Social, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido como nueva portavoz del Ejecutivo a Elma Saiz, hasta ahora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la que le ha atribuido el mérito de contar con récord de trabajadores afiliados y que ha desempeñado la mayoría de su carrera en el PSOE de Navarra.

Sánchez ha destacado de ella que es "una gran ministra, con la que España roza los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social", uno de los principales logros que el Gobierno esgrime para defender que debe continuar hasta el año 2027.

Licenciada en Derecho y Máster en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra, Saiz (Pamplona, 1975) desempeñó varios cargos a nivel autonómico antes de que Sánchez la nombrase ministra en noviembre de 2023, al inicio de la actual legislatura.

Fue consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno de Navarra de la socialista María Chivite entre 2019 y 2023 y previamente directora del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia del Ejecutivo autonómico. Entre 2008 y 2012 fue la delegada del Gobierno en Navarra. Desde el año 2003 era parlamentaria foral.

SE OPUSO A BILDU EN PAMPLONA

Además fue la candidata socialista a la alcaldía de Pamplona en las elecciones de mayo de 2023, donde quedó tercera fuerza política. Aún así se postuló a ser alcaldesa con el apoyo de fuerzas minoritarias y descartó dar sus votos a EH Bildu.

Sin embargo, después de que diese el salto a Madrid para incorporarse como ministra, se consumó el pacto entre el PSN y Bildu para una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona contra UPN que convirtió en edil a Joseba Aspirón (EH Bildu).

NO RECUERDA SU RELACIÓN CON KOLDO GARCÍA

En junio de 2024, Saiz tuvo que comparecer en la llamada 'comisión Koldo' del Senado a petición del PP, toda vez que durante la pandemia y las compras de mascarillas presuntamente irregulares fue consejera en el gobierno de Chivite.

Ante los senadores, defendió que su labor al frente de la consejería de Hacienda se circunscribió al "control" de las contrataciones de material sanitario y aseguró que funcionó "correctamente".

Además negó recordar su relación con Koldo García Izaguirre, exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ambos investigados por varios casos de corrupción junto al también navarro Santos Cerdán.

En ese sentido precisó que no conoce lo suficiente a Koldo García para tener una opinión sobre él y no recuerda si en algún momento tuvo su número de teléfono aunque en ese momento ya no estaba en su agenda. Tampoco pudo precisar la última vez que habló con él.

REFORMA DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA

Durante su gestión como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Saiz ha llevado a cabo la aprobación de la reforma del nuevo Reglamento de Extranjería. Esta modificación, publicada en 2024 y en vigor desde mayo de este año, simplifica trámites, reduce plazos para la regularización de migrantes y amplía las figuras de arraigo.

Sin embargo, supone restricciones para acceder a la regularización a los migrantes solicitantes de asilo que vean denegada su petición. El Ejecutivo esperaba solventar este problema a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a cerca de medio millón de migrantes en situación irregular, pero el texto sigue encallado en el Congreso.

Asimismo, el departamento de Saiz ha tenido que dar respuesta este 2025 a varias resoluciones del Tribunal Supremo relacionadas con los menores migrantes solicitantes de asilo. En este sentido, el Gobierno se ha hecho cargo de cerca de 1.000 niños y adolescentes que habían pedido protección internacional en Canarias.

Saiz también ha recurrido la decisión del Gobierno de Pozuelo de Alarcón (Madrid) de clausurar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) e personas refugiadas, un edificio cedido en 2022 por la Seguridad Social para atender la emergencia provocada por el estallido de la guerra de Ucrania que, según destacó Inclusión, ha atendido en estos años a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional.