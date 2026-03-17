Sánchez envía su pésame a las familias de las dos mujeres asesinadas en Cantabria y Huesca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su pésame a las familias de las mujeres asesinadas por violencia machista en este lunes.

"Todo mi cariño y mi más sentido pésame para las familias de las mujeres asesinadas en Cantabria y Huesca, víctimas de la violencia de género", ha escrito en un mensaje 'X', recogido en Europa Press.

Sánchez se ha comprometido a no dar "ni un paso atrás hasta lograr que todas las mujeres vivan libres, seguras, sin miedo" y ha recordado el número de atención a las víctimas (016).

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 13 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año y a 1.356 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar dos casos este lunes, el de la localidad cántabra de Pedreña y otro en Huesca.

El departamento que dirige Ana Redondo ha confirmado la víctima de Cantabria, una mujer de 64 años, presuntamente asesinada por violencia de género el sábado 14 de marzo (fecha de hallazgo del cadáver).

Mientras, la víctima de Huesca es una mujer de 53 años, presuntamente asesinada por su pareja de 63 años el pasado 17 de enero de 2026. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Precisamente, Igualdad ha convocado un comité de crisis este martes 17 de marzo para analizar los asesinatos machistas que tuvieron lugar en el mes de febrero, según han avanzado fuentes ministeriales a Europa Press. En marzo, hasta la fecha, han tenido lugar dos crímenes de este tipo.