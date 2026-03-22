Sánchez y Feijóo se miden el miércoles el Congreso en plena escalada por la guerra de Irán

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijo (de espaldas), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a otros ministros en el Pleno del Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se medirán el próximo miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada por la guerra de Irán, un duelo parlamentario que se produce la víspera de que la Cámara Baja debata la convalidación del decreto anticrisis, que incluye rebajas fiscales para paliar los efectos de ese conflicto bélico en Oriente Próximo.

Aunque el paquete de medidas incorpora algunas de las propuestas del PP, como la bajada del IVA de los carburantes al 10%, desde Génova dejan en el aire que vayan a votar a favor de la convalidación del real decreto ley y recomiendan al Gobierno que amarre los apoyos de sus socios parlamentarios.

En Moncloa consideran que ya tienen los votos suficientes para convalidarlo y por eso lo llevan de inmediato a la Cámara Baja, menos de una semana después de aprobarlo en Consejo de Ministros, aunque previsiblemente Sánchez volverá a pedir responsabilidad a Feijóo ante una crisis que, según viene advirtiendo, tendrá consecuencias en el bolsillo de los españoles.

SÁNCHEZ INSISTIRÁ EN EL 'NO A LA GUERRA'

Sánchez aprovechará esta comparecencia para hacer hincapié en su oposición al conflicto, el 'No a la guerra' que retrotrae a la guerra de Irak del año 2003 y volverá a atacar a Feijóo por no mostrar, a su juicio, un rechazo contundente a las operaciones de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo.

El jefe del Ejecutivo sostiene que esta es una guerra ilegal e injusta, que ya está causando centenares de muertos y millones de desplazados y subraya además que los españoles no tienen ningún interés en este conflicto, que solo traerá subidas de precios y pérdida de poder adquisitivo.

Por tanto, ha elevado su 'No a la guerra' a una cuestión de patriotismo y acusa a Feijóo de hacer "seguidismo" de las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, igual que, defiende, el expresidente José María Aznar hizo con George Bush en 2003, en ambos casos con consecuencias negativas para los ciudadanos españoles.

EL PP CRITICA LA TARDANZA DEL GOBIERNO EN ACTUAR

Por su parte, el presidente del PP aprovechará para echar en cara a Sánchez la tardanza del Gobierno en aprobar medicas para mitigar las consecuencias de la guerra de Irán, como han hecho otros países como Italia o Portugal.

En los últimos días, los 'populares' han acusado al Ejecutivo de entonar el eslogan 'No a la guerra' pero, paralelamente, "aprovecharse" del conflicto y seguir "haciendo caja" con la recaudación por la subida de precios.

Aunque el decreto anticrisis recoge rebajas fiscales anunciadas por Feijóo, el PP ha aconsejado al Gobierno no dar por hecho su apoyo en el Pleno del Congreso porque, según fuentes del partido, solo votarán a favor si se incorporan "todas" sus propuestas.

Por lo pronto, el secretario general del PP, Miguel Tellado, confirmó el viernes que el Grupo Popular no respaldará el decreto ley "de izquierdas" sobre medidas de vivienda pero analizará "con profundidad" qué hacer con el otro, que incluye rebajas fiscales en el ámbito energético como consecuencia de la guerra de Irán, que ha calificado como "de derechas". "Bienvenidos a la fachosfera", ironizó.

En los últimos días, Feijóo ha acusado a Sánchez de alejar a España de las democracias europeas y convertir el Gobierno en un problema. A su entender, el PP puede decir "sí a la paz" por convicción democrática y "no por oportunismo político".

El líder del PP considera que un miembro de la UE "no puede intentar utilizar el enfrentamiento unilateral contra la administración norteamericana para buscar votos en su país". "El Gobierno es un zombi político", afirmó desde Bruselas el jueves, tras verse con líderes del Partido Popular Europeo (PPE).

SEGUNDO GRAN RIFIRRAFE ENTRE AMBOS ESTE 2026

Será la segunda vez que Sánchez y Feijóo se miden este año en el Congreso --más allá de las sesiones de control de cada miércoles-- después de la comparecencia del pasado 11 de abril en la que Sánchez dio explicaciones tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Ese día Sánchez definió el tren en España como un medio de transporte seguro y se defendió de las críticas por la regularización masiva de inmigrantes que Feijóo prometió revertir. Feijóo le echó en cara las derrotas electorales en Extremadura y Andalucía y ahora es previsible que insista en esa línea después de los comicios en Castilla y León, donde el PP volvió a ser primera fuerza y puede gobernar con Vox, pese a que el PSOE también creció.

Hace justo una semana Sánchez y Feijóo ya escenificaron la gran distancia que les separa en la sesión de control del Congreso. El jefe de la oposición le recalcó entonces la victoria del PP en Castilla y León, siguiendo la estela de lo que ocurrió en Extremadura y Aragón, llegando a tildar al jefe del Ejecutivo de "perdedor".