Sánchez insiste en que Ayuso debe dimitir y afea el "silencio clamoroso" de algunos medios a las presiones del PP

Defiende que frente a los ataques y las mentiras del PP, hay quienes "tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política"



BRUSELAS, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debería dimitir después de que se hayan abierto diligencias contra su pareja por dos presuntos delitos y ha afeado el "silencio clamoroso" de parte de la prensa ante los intentos de "amedrentar" a algunos periodistas por parte del PP.

"Creo que después de las noticias conocidas hoy, el señor Feijóo no tiene excusas, ni tampoco la señora Ayuso tiene argumentos para no dimitir o exigir su dimisión", ha valorado Sánchez al término del Consejo Europeo celebrado en Bruselas.

Según el presidente del Gobierno, "todo el mundo, toda España" espera que el "PP asuma su responsabilidad y le exija la dimisión" a Ayuso tanto como presidenta de la Comunidad de Madrid y como presidenta del PP madrileño.

Sánchez ha incidido en que "lo sencillo" es criticar la corrupción en otros partidos pero "luchar contra la corrupción y tomar medidas en tu propio partido es lo relevante, es lo importante". Así, ha contrapuesto la postura mantenida con Feijóo con lo que ha hecho él como secretario general del PSOE.

"Creo que he tomado decisiones contundentes, rápidas, ejemplares cuando por desgracia hemos sufrido algún caso de corrupción", ha señalado. "Lo que tenemos que ver es que el Partido Popular no tape esa corrupción sino que expulse esa corrupción de su organización política".

Tras recordar cómo terminó el anterior líder del PP, Pablo Casado, Sánchez ha considerado que "quizá por eso Feijóo no se atreva, no quiera o no pueda exigir responsabilidades políticas a Ayuso", al tiempo que ha vuelto a denunciar que los 'populares' están llevando a cabo una "oposición destructiva".

El presidente ha insistido nuevamente en que existe una "polarización asimétrica". "Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política", ha esgrimido.

NO CABE LA EQUIDISTANCIA DE LOS MEDIOS

Frente a ello, ha defendido Sánchez no puede haber "equidistancia" en los medios de comunicación "entre la verdad y la mentira o a un empate entre quien ataca y quien es atacado". En este punto, ha denunciado que la respuesta del PP a los medios que han informado del 'caso Ayuso' "ha sido amedrentar a esos medios de comunicación, señalarlos" y ha tildado de "antidemocráticas" estas actitudes por parte del PP, tanto a nivel madrileño como nacional.

El presidente del Gobierno ha defendido que "concierne a todos", no solo a los partidos políticos, sino también a los medios y a los ciudadanos, hacer frente a "esa forma de hacer política" puesto que, según él, creen "en la política como un instrumento de transformación y de progreso y que no estamos dispuestos a ver cómo la democracia y la política se embarran". "Quien quiere embarrar la política es porque está de barro hasta arriba", ha acotado.

Por ello, ha lamentado el "silencio clamoroso" de algunos medios de comunicación "ante el intento de amedrentar a compañeros y compañeras de los medios de comunicación por parte del PP". "¿Por qué no lo hacen? Pues esa es una pregunta legítima que nos podemos hacer muchos", ha rematado.