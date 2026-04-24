Sánchez insiste en suspender el acuerdo con Israel y denuncia que la falta de unidad resta "legitimidad" a la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo alemán, Friedrich Merz, en la cumbre informal de líderes en Nicosia. - MONCLOA

NICOSIA 24 Abr. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este viernes su propuesta de suspender el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Israel por sus ataques a Palestina y Líbano. Y considera que la falta de unanimidad entre los socios para llevarlo a cabo resta "legitimidad" a la UE.

Sánchez defendió esta posición en la víspera ante sus homólogos europeos, en la primera jornada de la reunión informal de líderes de la UE que se celebra en Chipre, según ha indicado este viernes a su llegada a la cumbre.

"Es algo que nos está deslegitimando, no solamente de cara al exterior sino también de cara a nuestras sociedades", por lo que considera una "doble vara de medir" respecto a los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.

Así, ha insistido en que el acuerdo de asociación con Israel habla en su artículo 2 de "respetar el derecho internacional, el derecho humanitario" y, según ha enfatizado, Tel Aviv no lo está cumpliendo ni el Líbano ni en Gaza ni tampoco en Cisjordania.

Considera por tanto que los 27 deben reflexionar y actuar porque "no puede ser" que permanezcan unidos en la defensa de Ucrania ante al agresión de Rusia y no hagan lo mismo con Líbano y Palestina.

"Este es el planteamiento que hice ayer, desgraciadamente hay gobiernos que están a favor, otros gobiernos que están en contra, no hay unidad al respecto" ha apuntado Sánchez que considera que esta falta de unanimidad lleva al "debilitamiento" de las posiciones de la UE y su "credibilidad" a la hora de defender causas "tan justas como la de Ucrania".

Sánchez ha reiterado su planteamiento después de que el pasado martes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pidiese romper el acuerdo con Israel en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE. Sin embargo países como Alemania e Italia lo rechazaron.

En todo caso el presidente ha insistido este viernes en que Europa es un proyecto de paz y por tanto debe defender el orden internacional y el respeto al derecho internacional. "Porque si no lo hacemos, la ley del más fuerte nos lleva a un mundo más débil, mucho más inseguro y más incierto", ha alertado.

A su juicio es lo que ya está sucediendo con el consiguiente coste en vidas humanas y en desplazamientos de personas, además de las consecuencias económicas que tienen que afrontar todos los gobiernos como consecuencia de "decisiones unilaterales e ilegales que se toman por terceros países".