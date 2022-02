Sànchez (Junts) pide que Aragonès explique si ERC negoció los indultos con el Gobierno

Admite que "no se han hecho bien las cosas" en el caso Juvillà

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha reclamado este lunes "explicaciones" al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre si ERC negoció con el Gobierno la concesión de los indultos a los presos independentistas.

"Aragonès lo puso sobre la mesa como si no dijera nada. Si esto es así, los negociadores de ERC deberían detallar si hubo alguna cosas. En ningún momento ni yo ni nadie de los que estábamos en Lledoners me afirmaron que los indultos eran fruto de ninguna negociación política", ha destacado en una entrevista en Cataluña Ràdio recogida por Europa Press tras la conferencia del presidente catalán.

En esta conferencia, Aragonès afirmó que los indultos fueron un paso imprescindible para dar confianza y crédito a la voluntad negociadora del Estado, y que éste último se movió porque instituciones y movilización política actuaron de forma unitaria.

Para Sànchez, los indultos no pueden ser una condición "para nada" y ha asegurado que mantiene su posición de que llegaron porque interesó al Gobierno por una supuesta presión internacional del Consejo de Europa.

Pese a compartir las apelaciones a la unidad del independentismo del presidente de la Generalitat, ha lamentado que no concretara cómo deben avanzar para hacer posible la independencia, y cree que cometió un "error no haciendo referencias más explícitas al origen del Govern, al valor y la fuerza del 1-O".

"Lo más relevante de la conferencia fueron las palabras que no dijo", ha sostenido Sànchez, a quien tampoco le gustó que Aragonès cruzara, en su opinión, la mesa de diálogo con la situación judicial de los políticos independentistas que viven fuera de España.

REFERENCIAS A PUIGDEMONT

Además, echó de menos referencias más explícitas de reconocimiento a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas: "No fue elegante recordar al presidente de la Mancomunitat, a Lluís Companys, a Jordi Pujol y a Pasqual Maragall, como si aquí terminara la historia".

Tras asegurar que no conocía el detalle de la conferencia de Aragonès, pese a considerar que hubiera sido positivo poderlo hacer, ha insistido en la necesidad del independentismo de trabajar conjuntamente tras unas semanas "en que no sé si se ha tocado fondo, aunque se está cerca".

"Tenemos que buscar la unidad perdida, reconocernos en la diversidad y no querer imponer ningún camino en particular", ha reclamado Sànchez, que también ha pedido autocrítica y poner énfasis en la fuerza que tendría el independentismo si actuara conjuntamente en el Parlament y en las Cortes.

Al preguntársele si la autocrítica debe pasar por poner fin a la mesa de diálogo, Sànchez ha manifestado que no hay que poner condiciones y que tienen "ganas de sumar, pero no acríticamente", aunque cree que el presidente catalán admitió en su conferencia que la mesa de diálogo no da frutos de momento.

"NO HAY UN LIDERAZGO FUERTE"

El dirigente de Junts cree que el recorrido hecho por el independentismo hasta ahora no ha sido útil y que, pese a haber "un Govern independentista y una mayoría del 52%, no hay un liderazgo fuerte en Catalunya ni la capacidad de que la carpeta catalana esté sobre la mesa del Gobierno y de Europa".

Por ello, defiende que ERC y Junts deben rehacer las confianzas, volver a sentarse juntos, aceptar lo que se ha hecho y darse "una nueva oportunidad".

SOBRE EL CASO JUVILLÀ

Sobre la retirada del escaño al exdiputado de la CUP Pau Juvillà, ha admitido que "es evidente que no se han hecho bien las cosas" y que le hubiera gustado que siguiera siendo diputado del Parlament.

"La desobediencia no es un objetivo, es un instrumento", ha subrayado Sànchez, que ha lamentado que el independentismo haya salido, en su opinión, más dividido tras este caso.

En relación a que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, cuestionara el papel de los funcionarios, ha entendido que pueda haber miedo, y ha pedido una "revisión a fondo" de lo ocurrido y ajustar cuál debe ser el papel de los electos independentistas porque, en su opinión, hay margen de mejora.

"Las palabras son necesarias, pero si los hechos no acompañan las palabras, las palabras tampoco nos ayudan", ha aseverado Sànchez, que también ha querido hacer un reconocimiento a los que, desde octubre de 2019, se manifiestan en la avenida Meridiana de Barcelona.

Sobre que Borràs asistiera a la concentración el día en que el Govern la había cambiado de ubicación para evitar que cortaran la vía, decisión que no ha querido valorar, el dirigente de Junts ha pedido "no dimensionar" dicha presencia porque --ha recordado-- la presidenta del Parlament ya había ido con anterioridad.

"No hay que alimentar más polémicas sobre esta cuestión. Hay que preservar el derecho a manifestarse, pacíficamente, y erradicar cualquier situación de violencia", ha defendido.