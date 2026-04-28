Sánchez llama a los alcaldes a "abanderar" el proceso de regularización abrazando la diversidad como fuente de riqueza

1082270.1.260.149.20260428131002 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el Bloomberg CityLab 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes valentía y compromiso a los alcaldes para que abanderen el proceso de regularización en marcha, abrazando la diversidad y facilitando la integración de los inmigrantes porque las ciudades son las primeras en beneficiarse de ello.

En su intervención en el foro 'Bloomberg Citylab 2026', ha querido poner de relieve la importancia que tienen las ciudades, esgrimiendo que son un valioso "laboratorio" del que extraer las oportunidades que las crisis siempre traen consigo. "Ya no solamente gestionan lo local, también actúan, determinan el curso de lo global y, por tanto, transforman nuestras sociedades", ha subrayado.

Para Sánchez, "las ciudades son el principal tablero en el que se debe dirimir qué tipo de sociedad queremos ser". "Una sociedad abierta, rica y próspera", como ha dicho que es España, "o una sociedad cerrada y por tanto empobrecida en su unidimensionalidad". En su opinión, "las ciudades están llamadas a liderar la apertura, la integración y la acogida de la diversidad".

En este punto, el presidente se ha referido al plan de regularización aprobado recientemente por el Gobierno, subrayando que España está "en un momento decisivo" como lo estuvo Europa en 2015 cuando se produjo la crisis de refugiados sirios y "muchas ciudades dieron un paso al frente", como Madrid o Barcelona, y se convirtieron en "ciudades refugio".

Según Sánchez, hay que "tomar conciencia de que son nuestros vecinos" y de que reconociéndoles sus derechos, pero también sus obligaciones como todos los ciudadanos, "lo que estamos haciendo es favorecer su integración y, por tanto, fortalecer a nuestras sociedades".

LAS CIUDADES DEBEN ABANDERAR EL PROCESO

Las ciudades deben por tanto "abanderar este proceso de normalización, de abrazo a la diversidad y también de fuente de riqueza, de prosperidad y de dinamismo, porque la historia nos enseña que son las primeras las ciudades en enriquecerse y beneficiarse de esa integración de la diversidad".

El presidente del Gobierno ha reconocido que "gobernar una ciudad no es una tarea más, es una tarea súper exigente y en muchos casos heroica" y más en un "momento de polarización" como el actual, en el que "los valores de apertura, progreso y convivencia que han representado las ciudades están siendo cuestionados no por actores menores sino por actores muy poderosos".

"Ante esos desafíos", ha añadido dirigiéndose a los asistentes al foro, "necesitamos alcaldes y alcaldesas como todos vosotros y vosotras, valientes y comprometidos" y ha puesto el ejemplo de Willy Brandt, quien como alcalde de Berlín tuvo que regresar apresuradamente a la ciudad ya que se encontraba fuera cuando se comenzó a construir el muro y lo hizo para estar con sus ciudadanos que necesitaban "verle a pie de calle".

Así las cosas, ha pedido a los alcaldes que sigan "liderando desde la cercanía, siempre al lado de vuestros vecinos y vecinas, sin importar el tiempo que lleven empadronados o su país de origen y siempre utilizando la mejor herramienta que tenemos (...) el conocimiento, la evidencia y la ciencia". "En definitiva, aquello que nos hace dignos, aquello que nos hace humanos", ha rematado.