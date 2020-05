Sánchez llama a Casado para informarle de que prorrogará el estado de alarma

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversaba a última hora de la mañana con el líder del PP, Pablo Casado, para informarle de que solicitará una nueva prórroga del estado de alarma hasta el próximo 24 de mayo que se votará el miércoles en el Pleno del Congreso, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

Casado ha asegurado este mismo lunes, en una entrevista en Onda Cero, que "no tiene sentido" que el estado de alarma se prolongue "más allá de 60 días", ya que, a su entender, la desescalada "ya no necesita" este instrumento "excepcional" que limita derechos y libertades. "El PP a día de hoy considera que no puede apoyar la prórroga del estado de alarma", ha señalado, sin aclarar si significa que se abstendrá.

Además, Casado ha exigido al jefe del Ejecutivo que en el Consejo de Ministros de este martes desvincule del estado de alarma el pago de la prestación de los ERTES y la liquidez a pymes y autónomos porque, a su juicio, es un "chantaje" e "inmoral".

QUEJAS DEL PP POR LA FALTA DE COMUNICACIÓN

La dirección nacional del PP se ha quejado estas semanas de la falta de comunicación entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición. El pasado sábado denunció que en 43 días Pedro Sánchez "solo" había contactado tres veces con Casado, la última vez hace 13 días.

Sánchez afirmó el pasado sábado, en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, que llamará a principios de semana a la oposición como hace cada vez que tiene que pedir la prórroga del estado de alarma y ha subrayó que el Gobierno ha optado por solicitar esa autorización al Congreso cada quince días y no en un plazo más largo.