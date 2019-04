Sánchez no ve necesario reformar la Constitución para dar más autogobierno a Cataluña

Publicado 15/04/2019 22:41:31 CET

Advierte que aplicará el 155 con "contundencia" si es necesario pero de manera proporcionada al desafío y con consenso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que no ve necesario reformar la Constitución para dar más autogobierno a Cataluña, pero ha avisado de que si tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución lo hará "con toda contundencia", pero de manera "proporcional al desafío" y "con consenso".

"Si tengo que aplicar el 155 lo haré con consenso", ha afirmado durante una entrevista en Antena 3, al tiempo que ha dejado claro que lo hará de forma "proporcional al desafío que se plantee" por parte del independentismo.

No obstante, Pedro Sánchez ha dejado claro que él no quiere aplicarlo, pero ha advertido de que, si los soberanistas vuelven a retomar su intento de independizar a Cataluña de España: "deben saber que yo, como presidente, actuaré con toda contundencia".

El jefe del Ejecutivo ha sido preguntado por el contenido del programa electoral del PSOE, que se ha conocido hoy en su integridad y en el que se defienden tanto la declaración de Granada como la de Barcelona. En esta última se seguía apostando por una reforma de la Constitución para conformar una España federal y por caminar hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad.

Sin embargo, Pedro Sánchez ha asegurado, durante la entrevista, que para las propuestas que para "profundizar en el autogobierno" no es necesario reformar la Constitución. "Sin duda, no", ha recalcado antes de insistir en que el problema de Cataluña "no es de independencia", sino de "convivencia". En este sentido, ha aclarado que "lo que agrega a los catalanes es el autogobienro, el Estatuto de Autonomía de Cataluña".

Por ello, ha asegurado que la propuesta de su partido es "profundizar en el autogobierno, reforzar el Estado autonómico y mejorar algunas de las dificultades que ahora mismo tiene el modelo territorial".

No obstante, en la propia Declaración de Barcelona, se contemplaba ya que hasta que fuera posible reformar la Constitución para llegar a un modelo federal y en el que se reconozca la plurinacionalidad, se podría ir avanzando en otros asuntos como por ejemplo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incorporando las previsiones de creación del Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio CGPJ.

Al ser preguntado por la aspiración de plurinacionalidad, es decir, de una España "nación de naciones", que se contempla en la Declaración de Barcelona, Pedro Sánchez ha afirmado que él siempre se ha sentido representado en el artículo dos de la Constitución, que dice que la nación española es indisoluble y también en la parte de la Carta Magna que "reconoce la autonomía tanto de las CCAA como de las nacionalidades".

Para el jefe del Ejecutivo, no es una cuestión de satisfacer a los líderes independentistas, de los que afirma que han sido bastante irresponsables por haber fracturado la sociedad catalana, sino que lo que hay que hacer es ofrecer un "horizonte" a esta sociedad.

NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Por ello, ha insistido en que entre los líderes catalanes se debe acordar un nuevo estatuto de autonomía y cree que parte del problema es que el último estatuto fue recortado por la sentencia del Tribunal Constitucional. "Eso también es un defecto que tenemos que corregir", ha dicho.

Pedro Sánchez dice que el modelo de estatuto en el que piensa es en el de Andalucía, Extremadura o Valencia y en una nueva financiación autonómica. Pero al ser preguntado si cree que esa propuesta va a funcionar con el independentismo después de haber lo intentado ya Rajoy con Mas y Puigdemont y él mismo con Torra, Sánchez ha afirmado que los líderes independentistas tienen que decir a la sociedad catalana que les han engañado, que la independencia "no va a ser posible" y que el problema es de convivencia.

Para el candidato socialista, la única vía es un "buen diálogo dentro del Estatuto y la Constitución y no la confrontación de que se ha producido durante estos años". Por tanto, ha insistido en reivindicar el autogobierno y la España de las autonomías frente a al independentismo "que está pidiendo el quebrantamiento del Estatuto de autonomía" y a la derecha, que según Sánchez "lo que quiere es recentralizar competencias de las CCAA".

NO DESVELA SI HABRÁ INDULTO

El presidente del Gobierno sigue sin desvelar si indultará a los líderes independentistas una vez que haya sentencia y ha alegado que no hay ningún precedente de ningún presidente del Gobierno que se pronuncie sobre una cuestión de este tipo sin haber habido sentencia.

Ha insistido también que hay dos tipos de responsabilidades, las penales que dirimirá el Tribunal Supremo con una "sentencia ejemplar" y las políticas. Sobre estas últimas asegura que la acción de los líderes independentistas merecen todo su reproche y reprobación.

Por ello, ha insistido en dejar trabajar a los jueces, de los que ha asegurado que hacen una labor extraordinaria, y en respetar la separación de poderes.

Pedro Sánchez tampoco ha respondido si aceptará el voto de los independentistas en la investidura si los necesita. Se ha limitado a decir que "cada cual vota lo que quiera" pero ha insistido en que "los límites de la acción del Gobierno" son los que ha marcado estos meses, es decir, que "dentro Constitución, todo y fuera, nada".