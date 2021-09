Sánchez pide el "compromiso" de partidos y "territorios" para aprobar los Presupuestos: Lo contrario no se entendería

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado este miércoles que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 requieren del "compromiso" de todos los grupos parlamentarios, pero también "todos los territorios" y ha avisado de que "no se entendería" que hubiera fuerzas políticas que no "quieran sumarse" a la "gran empresa colectiva" de la recuperación económica.

Durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, el jefe el Ejecutivo ha dado por hecho que las cuentas públicas "para una recuperación justa" saldrán adelante y se ha congratulado que se vaya a recuperar "la normalidad" en el calendario de tramitación de las mismas, que llegarán al Congreso a finales de este mes o principios de octubre.

Tras señalar que los Presupuestos van a poner "en el centro a las personas", ha señalado que las cuentas tendrán como objetivo garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y asegurar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

PLAN DE CHOQUE PARA LOS JÓVENES

También ha mencionado que incluirán un compromiso con la gente joven con políticas de vivienda, educativas, de empleo y a favor de la ciencia y de la cultura. "Vamos a poner en pie un plan de choque para favorecer el bienestar y las oportunidades de la gente joven", ha enfatizado.

Asimismo, ha avanzado que recogerán medidas en favor de la igualdad de género, la canalización de los fondos europeos para digitalizar el país y hacer una transición ecológica justa, así como medida para hacer frente al reto demográfico y la cohesión territorial de España.

En este contexto, ha indicado que los Presupuestos "necesitan el compromiso de todos los grupos pero también de todos los territorios", citando expresamente comunidades como Cataluña, Andalucía, Galicia o Murcia, entre otras.

"Todos y cada uno de los territorios se tienen que sentir comprometidos", ha incidido, porque las cuentas serán la "oportunidad de llevar a cabo una verdadera transformación del país".

Por ello, ha aseverado, "no se entendería que hubiera fuerzas políticas que no quisieran sumarse a esta gran empresa colectiva". "España va a seguir avanzado, si todos los motores, no solamente políticos, sino también territoriales que la componen están en marcha, si cada territorio se suma", ha agregado Sánchez.