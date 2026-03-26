Sánchez y el presidente de Senegal reivindican la migración circular y se comprometen a seguir combatiendo la irregular

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, en el Palacio de la Moncloa, a 26 de marzo de 2026 - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario de Senegal Bassirou Diomaye Faye, han acordado este jueves elevar a asociación estratégica la relación entre los países, en una declaración en la que han puesto en valor los buenos resultados que están teniendo los programas de migración circular con este país africano. También han ratificado la voluntad compartida de seguir combatiendo la inmigración irregular.

Los dos presidentes han suscrito una declaración conjunta al término del encuentro mantenido en el Palacio de la Moncloa en la que acuerdan que Senegal pasará a convertirse en el primer país de África Subsahariana con el que España tiene una asociación estratégica, el máximo nivel de relación bilateral.

Con este paso, los dos países inician "una nueva etapa basada en un diálogo estratégico y regular, articulado mediante reuniones de alto nivel que se celebrarán periódicamente y de manera alterna en España y Senegal", aclara la declaración conjunta, en la que se subraya que estas cumbres --que estarán encabezadas por ambos mandatarios-- servirán para "dotar la relación bilateral de mayor coordinación, previsibilidad y eficacia en todas las áreas de interés común".

Asimismo, Sánchez y Faye han destacado "su interés compartido en promover una migración regular, ordenada y segura, concebida como un factor de desarrollo económico y social para ambos países" y han reiterado "su compromiso para continuar con la estrecha y fructífera colaboración en la lucha contra la inmigración irregular", según reza la declaración conjunta.

Los dos presidentes también han resaltado "la importancia de los programas de migración circular y los esquemas de movilidad laboral para generar oportunidades", apostando "por esquemas de formación, como el programa Tierra Firme, que contribuyan a la generación de talento".

Según ha indicado Moncloa, el programa de migración circular que se puso en marcha en 2024, por el que las empresas pueden cubrir puestos con trabajadores temporales de Senegal que luego regresan a su país tras completar su tarea, benefició en 2025 a 560 trabajadores del sector agrícola.

En el ámbito económico y comercial, ambos han destacado "el compromiso alcanzado en el marco de la Alianza África Avanza para agilizar la puesta en marcha de proyectos de inversión en sectores estratégicos, capaces de contribuir al desarrollo económico y al fortalecimiento del capital humano en Senegal" y han celebrado que "se esté avanzando en proyectos específicos en el ámbito de la conectividad satelital, el sector agroalimentario y en el ámbito de las remesas".

FIRMA DE MEMORANDOS

Por otra parte, coincidiendo con la primera visita oficial de Faye a España, ambos gobiernos han procedido a la firma de varios acuerdos. Así, se ha suscrito un memorando de entendimiento bilateral en materia de pesca que, según ha explicado Moncloa, va a permitir reforzar una relación ya consolidada con una agenda centrada en la sostenibilidad, la formación, la investigación y la buena gobernanza, así como la cooperación frente a la pesca ilegal.

Por su parte, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través del ICEX, ha suscrito un memorándum con la Agencia para la Promoción de las Inversiones y los Grandes Proyectos de Senegal (APIX) con el objetivo de fortalecer la colaboración en el intercambio de información sobre políticas, normativas e incentivos de inversión, en la organización de misiones comerciales y eventos conjuntos, y en la mejora del clima de negocios mediante el intercambio de conocimientos técnicos.

En el sector turístico, se ha acordado establecer un marco de cooperación para promover la ejecución de proyectos piloto, inversiones estructurales e iniciativas conjuntas de desarrollo turístico entre ambos países que incluyen la promoción de productos especializados como cruceros fluviales y marítimos, agroturismo y observación de aves.

En materia educativa, se ha firmado otro acuerdo que busca, entre otras cosas, fomentar la enseñanza del español en Senegal y del francés en España, así como que estudiantes y profesionales de ambos países compartan experiencias, amplíen sus competencias lingüísticas y fortalezcan la comprensión mutua entre culturas.

Por último, el ministerio de Cultura ha acordado el establecimiento de un marco de colaboración que favorecerá el intercambio de experiencias, herramientas y metodologías, con el fin de fomentar la investigación arqueológica, proteger los bienes culturales del patrimonio subacuático contra la explotación comercial y facilitar la conservación de dichos bienes.