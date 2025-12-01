Sánchez prevé anunciar un gesto a Cataluña y responder a Feijóo por pedir "ayuda" a la patronal catalana para una moción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la Sesión constitutiva del Pleno de la Comisión Nacional para la conmemoración de los 500 años de existencia del Consejo de Estado, en el Palacio de Consejos, a 1 de diciembre de 2025, en Madrid (E - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto anunciar un gesto para Cataluña dirigido a Junts y ERC, además de contestar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por pedir "ayuda" a la patronal catalana de cara a una moción de censura, en el marco de la ronda de entrevista con medios catalanes que el jefe del Ejecutivo realizará este mismo martes.

Sánchez iniciará la jornada con una entrevista en el programa matinal 'El Món' de 'Rac1', presentado por Jordi Basté, a las 8.30 horas; y después seguirá (9.00) con Gemma Nierga en 'Cafè d'idees', el espacio que dirige en 'La 2 Cat', 'Ràdio 4' y el 'Canal 24 horas' en Cataluña. Desde la televisión pública han confirmado además que también se podrá a seguir a nivel nacional a través de 'La 1'.

La elección de Sánchez por conceder dos entrevistas en dos medios con fuerte penetración en Cataluña no es casual. Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press han confirmado que el presidente del Gobierno prevé anunciar "algún gesto" con este territorio, que previsiblemente se aprobará posteriormente en la habitual reunión del Consejo de Ministros.

Desde Moncloa, no obstante, han insistido en que se adelantará una medida para Cataluña aunque no se espera un gran anuncio. El jefe del Ejecutivo tiene previsto también dirigirse a ERC y Junts, cuyas relaciones se han enfriado con éste último tras la ruptura de las relaciones con el Gobierno por parte del partido presidido por Carles Puigdemont.

Sánchez tampoco perderá la ocasión para responder al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien en un acto de Foment del Treball en Barcelona reclamó los votos "de los suyos" --Junts y ERC-- para que prosperase una moción de censura y convocar elecciones.

"En esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts, no sé si hay muchas o pocas que han votado a ERC, pero estoy convencido de que la mayoría de personas no comparten la deriva económica, legislativa, ni siquiera ética que esta siguiendo el Gobierno", afirmó el presidente del PP antes la patronal catalana. El secretario general de Junts, Jordi Turrull, le respondió que "tendría que pedir perdón" en lugar de ayuda.

Desde Moncloa han reprochado las palabras de Feijóo, tildándolas de un "chantaje a los empresarios catalanes", a la vez que han criticado el tono con el que el líder del PP se dirigió a los socios del Ejecutivo durante la protesta que los 'populares' convocaron el domingo en el Temblo de Debod tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario.

En este convocatoria, Feijóo aseguró que los españoles están "hartos" de la "corrupción" del jefe del Ejecutivo y retó los socios del PSOE a no seguir "tragando" y "retratarse" porque "esto va de vergüenza o dignidad".