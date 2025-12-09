Sánchez reitera que agotará la legislatura y se pone como meta gobernar hasta 2031

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, interviene durante el acto conmemorativo por el centenario de la muerte de Pablo Iglesias Posse, en la sede de UGT. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha insistido en que gobernará hasta el final de la presente legislatura, es decir hasta 2027 y se ha puesto como meta completar un mandato más, hasta el año "2031".

En un acto en la sede de la UGT junto a su secretario general, Pepe Álvarez, con motivo del centenario de la muerte del fundador de ambas organizaciones, Pablo Iglesias Posse, Sánchez ha defendido la labor que lleva a cabo su Gobierno y ha reiterado su intención de continuar en La Moncloa durante al menos seis años más.

"Estamos al frente del Gobierno, cambiando las cosas para bien, y eso es lo que me gustaría trasladaros, que desde luego tenemos todas las fuerzas, todas las ganas y todo el ánimo del mundo para empezar el 2026, para afrontar el 2027 e ir a por el 2031", ha señalado lanzando un mensaje de ánimo a su partido.

En ese sentido ha hecho un llamamiento para celebrar los "éxitos" que a su juicio está consiguiendo su Ejecutivo, como la reciente subida del sueldo de los trabajadores públicos. "Cuando uno mejora las condiciones laborales de los funcionarios, también está robusteciendo el Estado del Bienestar y por tanto la prestación de servicios públicos", ha señalado.

Serán esos "éxitos", afirma, los que justifiquen que el Gobierno continúe hasta el final del presente mandato "y más allá del 2027". "Yo desde luego, el tiempo que quieran los españoles", ha reiterado.

SOCIALISMO "RENACIDO" EN LA UE Y ESTADOS UNIDOS

Por otro lado, Sánchez se ha referido al contexto internacional en el que hay "gobiernos ultraderechistas" en muchos países europeos y "al otro lado del Atlántico" en referencia a Estados Unidos "un gobierno ultraconservador".

Así, ante el retroceso de gobiernos progresistas en el mundo, Sánchez ha vaticinado una recuperación de la izquierda señalando que su Ejecutivo será el primero de "un socialismo renovado y renacido" en Europa y Estados Unidos, donde, defiende, "volverán a ganar los progresistas".