Sánchez reprocha a Sumar su "juego" de criticar al PSOE y "parecer que no está en el Gobierno": Eso no funciona bien"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recriminado a Sumar su "juego" de "parecer no estar en el Gobierno" con críticas a ministros del ala socialista "no funciona bien" y le ha cuestionado qué pasaría si el PSOE hiciera lo mismo con los miembros del socio minoritario del Ejecutivo.

Así lo ha trasladado en su turno de réplica durante su comparecencia en el Pleno del Congreso a la intervención que le ha dirigido la portavoz del grupo plurinacional, Verónica Barbero, quien le ha afeado no haber realizado anuncios en materia de vivienda y le ha advertido de que hay que salir a la ofensiva y medidas "tangibles", dado que no vale "resistir" en el Gobierno.

También ha advertido al jefe del Ejecutivo que no haya "ni una duda ni una tentación de "no enfadar a los "fondos buitre" porque la ciudadanía quiere que el Gobierno sea "osado e innovador", aparte de exigirle firmeza para cumplir el calendario de cierre de las nucleares, tras enmienda que el PP introdujo en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible para derogar ese cronograma de clausura.

Estas alusiones no han agradado a Sánchez, quien ha lanzado que iba a hacerle una "simple acotación" a la parlamentaria con "todo respeto: "este juego de parecer que no se está en el Gobierno, pero si está en el Gobierno, no funciona muy bien.

Luego, el presidente ha apostillado que si Sumar quiere criticar al Gobierno a todos los departamentos que dirige el PSOE lo puede hacer. Sin embargo, ha cuestionado a Barbero si se imagina que el PSOE "hiciera lo mismo con los ministros y ministras de Sumar".

"No. Nosotros tenemos muy claro cuál es el interés general y el propósito común de este Gobierno de coalición progresista", ha zanjado Sánchez en claro reproche a su socio de coalición.