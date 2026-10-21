Sánchez responde a Milei con una canción argentina que le parodia como "fanático"

Imagen publicada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para responder a las críticas de Milei.- X

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección en las generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha replicado a las críticas del presidente de Argentina, Javier Milei, que le llamó "dictador", recurriendo a una canción de una artista argentina enfrentada con él que le parodia como "fanático".

Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino.



¡Me encanta!https://t.co/9cSwKtlIyz pic.twitter.com/1hLDty7FUF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

"Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", ha escrito Sánchez este miércoles en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que adjunta una imagen de su teléfono en el que va reproduciendo el tema 'Fanático' de la cantante argentina Lali Espósito, en el que hace referencias al jefe de Estado argentino.

En la imagen de Sánchez también aparece un fragmento de la letra de la canción, que hace referencia al choque entre Espósito y Milei en los últimos años: "Se compró mi perfume para ponerse mi olor. Y su mayor fantasía es un día ser yo. Si preguntan por mi video dice que no lo vio".

Espósito advirtió en 2023 del "peligro" que suponía la llegada de Milei a la Presidencia de Argentina y desde entonces ha mantenido un cruce de declaraciones con él y ha denunciado haberse convertido en "el centro del odio" del mandatario dentro de su país.

Aprovechando la visita a España del jefe de Estado argentino, el PSOE colocó este miércoles una lona de gran tamaño en la sede del partido en Ferraz en la que se defienden de sus críticas a la izquierda. "Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa".

Además, Sánchez publicó un vídeo a primera hora en el que reivindica su orgullo de ser "zurdo", término utilizado por Milei para ridiculizar a la izquierda y saca pecho de sus políticas sociales.

Poco después Milei cargó contra Sánchez, llamándole "dictador", "corrupto" y "ladrón" y animó a los españoles a sacar a los socialistas "a patadas" del poder. Por el contrario defendió que sus "amigos" el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) tienen ideas para acabar con la "decadencia" de España.