Sánchez se reúne con Lula en Moncloa este lunes aunque se cancela un acto de campaña por afonía del presidente brasileño

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto al presidente de la República Federativa de Brasil, Lula da Silva (i), tras una rueda de prensa durante un viaje oficial a España, en el Palacio de La Moncloa, a 26 de abril de 2023, en Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este lunes en Moncloa con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque se ha cancelado un acto de campaña en el que intervenían ambos mandatarios previsto también para este lunes.

El PSOE canceló este sábado el acto de campaña previsto para el 16 de noviembre en Madrid por un problema vocal del mandatario brasileño, si bien aseguraron que la visita institucional del mandatario brasileño a La Moncloa seguía prevista para ese día. Así lo ha confirmado también el brasileño tras participar en la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

"Cada misión internacional abre oportunidades para fortalecer nuestras relaciones y reafirmar el lugar de Brasil en el mundo", ha señalado Lula en una publicación en redes sociales tras la cumbre, en la que ha anunciado su salida "rumbo a Madrid".

Se trata de la primera visita de Lula a España desde que ganó las elecciones presidenciales brasileñas el pasado 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro. En su encuentro bilateral, ambos mandatarios abordarán las relaciones entre los dos países y la coordinación de iniciativas globales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.

La visita se produce poco después de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, a la que Lula no acudió por el cansancio que le había producido la campaña electoral en su país. Da Silva consiguió una victoria por sorpresa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Flavio Bolsonaro y Sánchez ha utilizado el caso de Brasil en sus mítines para alentar a una victoria de los socialistas, a pesar de que las encuestas vaticinan un resultado negativo.